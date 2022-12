von Hans-Jürgen Kommert

Die Weihnachtgeschichte auf Alemannisch? In Form eines Papiertheaters? Dass das durchaus seinen Reiz hat, stellten etliche Besucher im Nebenzimmer des „Wilden Michel“ in Linach fest. Der Bad Dürrheimer Michael Fruh war mit seinem Papiertheater zu Gast und zeigte wegen des großen Interesses gleich mehrmals sein Stück, unterstützt von Michael Schonhardt, der den Text las.

Gereimt haben die beiden die Weihnachtsgeschichte – und dabei mit Augenzwinkern neu interpretiert. So blitzt bei der Geschichte um die Marie und den Sepp gelegentlich Lokalkolorit auf – einer der Wächter in Bethlehem ist bei ihnen Remigius Mans, genannt Romäus, der Villinger Landsknecht. Dazu wandert das heilige Paar durch den „finsteren Tann“.

Viel Tradition

Fruh baut und bastelt seine Papiertheater komplett selbst. Diese Form der Unterhaltung hat eine lange Tradition: Papiertheater sorgten lange vor dem Fernsehen für amüsante Unterhaltung, waren zudem volkstümlicher und sehr viel billiger. Es hatte und hat für Otto Normalbürger etwas ganz Neues, aber auch Uraltes, Wildes. Das Proszenium selbst hat die Ausmaße eines klein geratenen Fernsehers. Auf dieser mit kräftigen Farben ausgestatteten Bühne lässt der Bad Dürrheimer die verschiedensten Stücke in mehreren Aufzügen erstehen – für die Weihnachtsgeschichte deren vier.

Dazu reicht auch die Hintergrundbeleuchtung mit Kerzenlicht. „Ich habe auch eine Bühne für die Zauberflöte. Die ist wesentlich umfangreicher, und da muss ich dann natürlich Kunstlicht einsetzen“, erzählte Fruh am Rande der Veranstaltung. „Das ist noch echtes Theater. Das normale Theater wirkt dagegen manchmal etwas steril, solche Spielfreude kennt man sonst nicht“, meinte er. Seit 16 Jahren betreibt Fruh das Papiertheater, ursprünglich hat er es an der Fastnacht eingesetzt – „zum Strählen, also dem närrischen Rügerecht“, erinnerte er sich im Gespräch lachend. So nach und nach habe er dann mit dem Bau weiterer Figuren und Stücke begonnen. Seit 2021 gehöre das Papiertheater dem immateriellen Kulturerbe an, erzählte er. Deutschlandweit gebe es derzeit etwa 35 Theaterspieler.

Warum er im „Wilden Michel“ auftritt? Nun, er sei mit dem Betreiber Urs Fischbach seit Jahren bekannt durch „Schlaraffia“, eine weltweite Vereinigung, in der sich Männer zusammengeschlossen haben, die sich der Pflege der Kunst, der Freundschaft und des Humors verpflichtet sehen. Ein Bezug zum Schlaraffenland der Fabel, wo Milch und Honig fließen und Nichtstun als Tugend gilt, bestehe nicht. Und – auch wenn es den Eindruck erwecken könnte – „Schlaraffia“ sei kein Geheimbund, die Vereinigung ist für jeden Menschen offen, versicherte Fruh, bevor er sich für die nächste Aufführung fertig machte.