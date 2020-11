von Hans-Jürgen Kommert

In den kommenden Wochen beschließt der Gemeinderat der Stadt Furtwangen seinen Haushalt. Darin sind auch die Investitionen für die Ortsteile enthalten. Im Vorfeld haben die Ortsteile die Aufgaben, eine Liste der aus ihrer Sicht wichtigen Maßnahmen zu erstellen, die dann Grundlage der Haushalts-Beratungen sind. Das war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Rohrbach.

So viel wie möglich

Hier zeigten sich die Ratsmitglieder überzeugt, dass man so viel wie möglich auf die Planung setzen könne – was am Ende komme, liege beim Gemeinderat der Stadt.

Rohrbach Gemeinderat vergibt Aufträge fürs Rohrbacher Dorfgemeinschaftshaus an Furtwanger Firmen Das könnte Sie auch interessieren

Sicher wolle man Mittel für die weitere Neugestaltung des Gemeindehauses – im Dachgeschoss müsse der zukünftige Raum für den Ortschaftsrat geschaffen werden, die Heizungen sowie die Beleuchtung eingebaut werden und auch der Maler müsse noch kommen – gesamt rund 25 000 Euro Kosten schätzen dafür die Ratsmitglieder um Ortsvorsteher Georg Kaiser.

Im Dachgeschoss des Gemeindehauses soll der Tagungsraum für den Ortschaftsrat entstehen. | Bild: Jürgen Liebau

Rund 5000 Euro rechne man für neue Netze für den Bolzplatz unterhalb des Gemeindehauses. Die Straßensanierung des Dreifaltigkeitsbergwegs müsse nach 2021 überführt werden, dazu sollten die vorgesehenen Mittel aufgestockt werden, da auch die Wasser- und Abwasserleitungen dort marode seien.

Kleinkindgruppe wichtig

Als wichtig sieht Petra Welp (FWR) an, dass im Haushalt die Kleinkindgruppe des Kindergartens auftauchen müsse – hier gehe es auch um zusätzliches Personal.

Skateboard-Rampe am Dorfplatz?

Michaela Duffner (FWR) sprach sich für eine Skateboard-Rampe am Dorfplatz aus. Kaiser fragte sie, wo denn diese aufgestellt werden solle. Sie stelle sich vor, dass diese am unteren Ende des Parkplatzes aufstellen. Dem widersprach Manuel Willmann (CDU); der benötigten Anzahl der Parkplätze wegen sei das wohl eher nicht möglich. „Wenn wir das wirklich wollen, müssen wir uns darüber erst einmal intensiv Gedanken machen“, sah Kaiser als wichtig an. Willmann sehe die Treppe der Unterführung als sehr wichtig an – man habe auch schon einmal über eine mögliche Überdachung gesprochen.

Und noch eine Beschallungsanlage

Als letzte Anforderung würde der Ortsvorsteher Georg Kaiser gerne für die künftige Halle des Gemeindehauses eine Beschallungsanlage im Haushalt sehen – viele Mittelanmeldungen bei erneut engem Haushalt also. Die Mittel will der Ortsvorsteher bei der Stadt beantragen und in den Haushalt 2021 einstellen lassen.