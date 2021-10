von Jürgen Liebau

Werke von Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner oder Oskar Kokoschka vermutet man eher in Museen der Landeshauptstädte, weniger in einer beschaulichen Schwarzwald-Stadt wie Furtwangen. Doch wenn alles klappt, werden im Herbst 2023 namhafte Exponate der Klassischen Moderne und des Expressionismus genau dort ihr dauerhaftes Zuhause finden. Vorab werden einige der Werke schon mal in Freiburg gezeigt.

Gabriele Siedle und Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner an der Baustelle des Kunstmuseums in der Baumannstraße 4, unweit des des Fabrikationsgebäudes der Firma Salomon Siedle & Söhne. Bild: Siedle | Bild: Siedle

Möglich macht dies die Horst- und Gabriele-Siedle-Kunststiftung. Das Unternehmerpaar hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Sammlung mit Werken der Klassischen Moderne und des Expressionismus aufgebaut. 2003 wurde dafür die gemeinnützige Stiftung gegründet. Seit August graben sich nun Bagger in das Erdreich der Furtwanger Innenstadt. Dort entsteht auf einer Fläche von 988 Quadratmetern ein dauerhaftes Domizil für die Kunstwerke.

„Es ist ein Herzensprojekt meines verstorbenen Mannes Horst und mir“, sagte Gabriele Siedle bei Beginn der Erdarbeiten in der Baumannstraße 4.

Schon seit Jahren verfolgte das Ehepaar Siedle den Wunsch und die Idee, in Furtwangen einen Ort zu schaffen, der ihre Kunstsammlung mit Werken der Klassischen Moderne und des Expressionismus beherbergt und gleichzeitig der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Wer Horst Siedle kannte, weiß, dass er seiner Wahlheimat Furtwangen zutiefst verbunden war. Das zeigte sich auch in seinem sozialen Engagement. Der Stadt etwas zurückzugeben, das ist auch das Anliegen von Gabriele Siedle. So soll der Museumsbau weit mehr sein als nur ein Ausstellungs-, Repräsentations- oder Archivraum für die Kunst. Die Besucher sollen sich begegnen und austauschen können. Und sie sollen sich mit der Kunst und ihren Schöpfern, mit der Zeit, in der sie lebten, aber auch mit Architektur und Design auseinandersetzen. Damit soll ein gesellschaftlicher Beitrag zur Bildung geleistet werden.

Bild: Lea Gryze

Bevor es so weit ist, sind einige der Werke aus der Sammlung schon mal auf Reise gegangen. Im Freiburger Museum für Neue Kunst beginnt am heutigen Freitag, 1. Oktober, die Ausstellung „Freundschaftsspiel“. In diesem Jahr treffen somit Werke aus der Siedle-Sammlung auf den Museumsbestand und sind neben Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken, Plastiken und Installationen von Christa Näher, Heike Beyer oder Max Ernst zu sehen.

„Eine kleine Sensation“ ist laut der Museumsleitung der Siedle-Kunststiftung geglückt – und zwar noch rechtzeitig zur Ausstellung. Ernst Ludwig Kirchner bemalte einst den Rahmen seines Bildes der Tänzerin Nina Hard. Dieser Rahmen war viele Jahre verschollen und konnte nun aufgespürt werden. Somit konnten die einst als unzertrennlich gedachten Elemente, Gemälde und Rahmen, wieder zusammengeführt werden und sind in der Ausstellung zu sehen.