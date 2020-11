Gütenbach vor 2 Stunden

Das Gemeindehaus ist beschlossene Sache – Und das sind die nächsten Schritte

Eine wichtige Weichenstellung wurde in jüngster Sitzung des Gemeinderats in Gütenbach getätigt: Die Realisierung des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Rathaus in Bauherrschaft der Gemeinde wurde einstimmig beschlossen.