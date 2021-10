von Stefan Heimpel

Was lange währt wird, endlich gut – das könnte man über den Umbau des Rohrbacher Rathauses in das Dorfgemeinschaftshaus schreiben. Am Sonntag, 17. Oktober, kann endlich die offizielle Einweihung nach abgeschlossenem Umbau stattfinden.

Schon seit mehr als zehn Jahren verfolgten die Rohrbacher das Projekt, im ehemaligen Rathaus ein Dorfgemeinschaftshaus einzurichten. Mit dem Bau der neuen Feuerwehrgarage 2006 wurde der erste Schritt getan. „Die Vereine brauchen einen Veranstaltungsraum“, so der ehemalige Ortsvorsteher Karl Wehrle. Doch es gab immer wieder Verzögerungen, auch durch die Finanzkrise der Stadt 2009. Erst mit dem Zuschussbescheid über die ELR-Mittel von 2018 kam das Projekt endgültig zum Laufen.

Ursprünglich geplant war eine Umgestaltung des ehemaligen Erdgeschosses. Doch nun wurde das ganze Haus einschließlich Kindergarten umgestaltet und auf Vordermann gebracht. Im Erdgeschoss des umgebauten Dorfgemeinschaftshauses in Rohrbach findet man einen Saal mit beweglicher Bühne, eine Küche und eine Toilettenanlage.

Drei große Gruppenräume stehen nun den insgesamt 25 Kindern im Rohrbacher Kindergarten zur Verfügung. Bilder: Stefan Heimpel | Bild: Sb

Der Saal bietet Platz für bis zu 140 Gäste. Der Eingang für das Erdgeschoss befindet sich nun hinter dem Gebäude und ist barrierefrei. Zum Saal gehört eine Toilettenanlage, auch mit Behinderten-WC, sowie eine Küche, deren Ausstattung aus dem Etat der Vereine finanziert werden soll.

Kindergarten hat mehr Platz

Im Obergeschoss wurde der Kindergarten deutlich vergrößert, mit einem eigenen barrierefreien Eingang versehen und ausgebaut. Bisher hatte der Kindergarten eine Fläche von 144 Quadratmetern, nun sind es 230 Quadratmeter und damit die ganze Etage. Drei große Gruppenräume stehen den 25 Kindern jetzt zur Verfügung. Damit trägt man und auch den entgegen allen Prognosen steigenden Kinderzahlen in Rohrbach Rechnung.

Offensichtlich sehr gut gefallen den Kindern auch die Waschbecken in den neuen Sanitärräumen. | Bild: Sb

Daher zog der Ortschaftsrat von dieser Etage mit seinem Sitzungszimmer eine Etage höher ins Dachgeschoss. Hier gibt es künftig noch mehrere Räume, die den Rohrbacher Vereinen zur Verfügung stehen werden.

Beginn der offiziellen Einweihungsfeier ist ab 11 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird angenommen bei Diana Schober, Telefon 07723/93 91 02. Es besteht ganztags die Möglichkeit zur Besichtigung der Einrichtung. Für die Bewirtung sorgen die Rohrbacher Vereine. Der Musikverein Frohsinn und der Handharmonikaclub Edelweiß übernehmen die musikalische Unterhaltung. Es wird darauf hingewiesen, dass für den Besuch des Dorfgemeinschaftshauses die 3G-Regelung gilt.