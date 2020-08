Bei voraussichtlich herrlichem Spätsommerwetter – soweit sich das jetzt schon sagen lässt – veranstalten die Sportfreunde Neukirch ihr Sportfestle zum Saisonauftakt der aktiven Mannschaften. Von Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, ist rund ums Sporthaus einiges geboten.

Festbetrieb rund ums Sporthaus

Neben den Spielen der Damen und der B-Jugend am Samstag und dem Saisonauftakt der Herrenteams am Sonntag treten verschiedene Künstler im Sportpark auf: Am Freitag stehen Rebecca und Tom auf der Bühne, am Samstag dürfen die Sportfreunde Murray Hockridge begrüßen und am Sonntag spielen „Locker von Hocker“ zum Festleausklang auf. Der gesamte Spielbetrieb wird auf dem Rasenplatz ausgetragen, der Festbetrieb findet auf dem Kunstrasengelände rund ums Sporthaus statt.

Buchen per Internet

Tickets für Freitag und Samstag sind bereits vorab unter www.sportfreunde-neukirch.de erhältlich oder gerne auch vor Ort bei der Metzgerei Waldvogel buchbar. Eintrittskarten sind auch an der Abendkasse an beiden Tagen erhältlich.

Einlass aufs Festgelände ist jeweils ab 16 Uhr, um 23 Uhr endet die Veranstaltung. Am Sonntag bieten die Sportfreunde einen Mittagstisch an. Ab 11 Uhr geht‘s am Sonntag los, die Plätze sind nach den gültigen Regeln begrenzt.

Neukirch Es reicht dieses Jahr nur zu einem Sportfestle – aber dafür mit reichlich Musik

Die Sportfreunde freuen sich, der Bevölkerung trotz der aktuellen Einschränkungen ein tolles Wochenende bieten zu können, und hoffen auf viele Besucher. Selbstverständlich erwarten die Sportfreunde von ihren Gästen die Einhaltung des ausgeschilderten Hygienekonzepts.

Folgende Spiele finden am Sportfestle statt: Samstag: 12.30 Uhr: SG B-Jugend Oberes Bregtal-SG Gutach 15.30 Uhr: SG Damen II /Hammereisenbach–FC Schönwald 17.30 Uhr: Verbandspokalspiel: Damen I– SG Ichenheim Sonntag: 13.15 Uhr: Herren II–SV Niedereschach II 15 Uhr: Herren I – SV Niedereschach I.