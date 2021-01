Der Winter macht derzeit seinem Namen alle Ehre. Der Januar bietet Kälte und eine Menge Schnee. Was die Wintersportler freut, ist für Autofahrer und Hausbewohner jedoch nicht selten eine Last.

Wichtig: Rechtzeitig streuen

Um Gefahren zu vermeiden, gibt es in Gütenbach eine entsprechende Polizeiverordnung. Darin sind die Pflichten der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege festgehalten. Hier eine Übersicht: Bei Schnee- und Eisglätte sind die Eigentümer und Besitzer (Mieter und Pächter) von Grundstücken, die an der Straße liegen oder von ihr einen Zugang haben, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten verpflichtet, die Gehwege sowie die Zugänge zur Fahrbahn bei Schneeanhäufungen zu räumen. Bei Schnee- und Eisglätte muss rechtzeitig gestreut werden, „damit sie von Fußgängern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos benutzt werden können“, heißt es.

Die Streupflicht erstreckt sich auf die zu räumende Fläche des Gehwegs und – falls Gehwege nicht vorhanden sind – auf die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter. Zum Bestreuen ist möglichst abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Die Verwendung von auftauenden Streumitteln (Salz) sei auf ein unumgängliches Mindestmaß zu beschränken, heißt es. Die Gemeinde hat, wie in jedem Winter, Streumaterialbehälter aufgestellt, aus denen kostenlos Streugut für die Gehwege entnommen werden kann. Um einen umweltfreundlichen Winterdienst zu erzielen, sollte das Streugut, wenn es nicht mehr benötigt wird, zusammengefegt werden. So werden die Gullys saubergehalten und das Streumaterial kann erneut verwendet werden, so die Verwaltung.

Bei Bedarf wiederholen

Gehwege und Seitenstreifen an Straßen müssen werktags bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt und bestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee- oder Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu streuen. Die Pflicht endet um 20 Uhr.