Breiten Raum nahm in der jüngsten Sitzung des Gütenbacher Gemeinderats die Vorstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2021 ein. Der Gemeinderat hat nun die Möglichkeit, den Haushaltsplan zu studieren und eventuelle Änderungsanträge zu stellen, die in der nächsten Sitzung am 18. November beraten und am 5. Dezember entschieden werden.

Ordentliches Ergebnis für den aktuellen Haushalt 2020

Zentral für den zweiten Haushalt nach Doppik-Prinzip ist zum einen die Aufteilung in Produkte, die jeweils einem Verwaltungsmitarbeiter zugerechnet werden können, zum anderen ist es der Ergebnishaushalt, der alle Aufwendungen und Erträge umfasst. Dieser schließt 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis von 72 600 Euro ab – das sich wohl noch aufgrund der Entwicklung auf rund 100 000 Euro verbessern soll. Für 2021 rechnet Finanzchef Marcus Gruber mit einem veranschlagten Minus von 253 475 Euro, das mit dem Plus des laufenden Jahres verrechnet werden könne.

Weniger Zuweisungen und Umlagen

Die Veränderungen seien in erster Linie dem Rückgang der Zuweisungen und Umlagen um rund 400 000 Euro geschuldet, da die Gemeinde 2019 sehr gute Einnahmen bei der Gewerbesteuer nachweisen konnte. „Wenn man die letzten Jahre vergleicht, wird man feststellen, dass es in Sachen Zuweisungen immer ein Auf und Ab hatte“, erläuterte dazu die Bürgermeisterin. Tatsache sei, dass man zwar durch Anpassung der Hebesätze bei den Steuern Mehreinnahmen erzielen könnte. Da man jedoch bereits im oberen Durchschnitt umliegender Gemeinden liege, rate man dazu, die angewendeten Hebesätze beizubehalten.

Bei den Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Posten mit 662 750 Euro, obwohl ein Rückgang um rund 1,57 Prozent vorhanden sei, da bereits für 2020 diverse weitere Stellen eingeplant wurden, die nicht alle vollständig besetzt werden konnten. Dazu stellten Hengstler und Gruber besondere Bereiche vor, bei denen Anpassungen und Spielräume vorhanden seien. So wurden zugunsten eines Lärm-

aktionsplans im Bereich Ordnungswesen 10 000 Euro eingeplant, die Lisa Hengstler aber zur Disposition stellte.

Was wird mit dem Schlauchwagen der Feuerwehr?

Feuerwehr: Für den Brandschutz seien im Zuge notwendiger Ersatzbeschaffungen Gelder zur Verfügung gestellt, aber auch für eine erneut notwendige Reparatur am Schlauchwagen 2000 rund 6000 Euro. Hierzu schlug Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt eine Alternative vor, die mit 45 000 Euro zwar deutlich teurer sei, aber nach seiner Meinung für den rund 28 Jahre alten Unimog rund 20 Jahre Ruhe bedeuten könne. Aufgrund der Topografie sehe er den Unimog als nahezu unverzichtbar an. Er würde aber einen anderen Aufbau wählen, bei dem er auf Rollwägen zurückgreifen kann – was bei modernen Fahrzeugen generell der Fall sei. „Wenn mir die Gemeinde die Hälfte zur Verfügung stellt, bin ich sicher, die andere Hälfte zum Beispiel über Spenden zusammenzubekommen“, betonte er.

Fahrzeugumbau klar bevorzugt

Sebastian Weiß fragte nach, was die Feuerwehr bevorzugen würde, was Schonhardt eindeutig mit „Umbau“ beantwortete, denn dies sei seiner Ansicht nach die beste Lösung. Es sei nicht damit getan, der Feuerwehr ein neues Gerätehaus zur Verfügung zu stellen, auch die Ausrüstung müsse stimmen, so Weiß.

Unimog wäre am Ende fast 50 Jahre alt

Marius Ensch rechnete – und stellte fest, dass der Unimog nach der Rechnung des Kommandanten dann das stolze Alter von fast 50 Jahren hätte. „Was kostet denn ein Neufahrzeug?“, so seine Frage. Den Unimog mit seinen überlegenen Geländeeigenschaften werde es leider nicht mehr für die Feuerwehr geben – auch wegen der enormen Kosten, erklärte ihm dazu der Kommandant.

Ersatzteilversorgung macht keine Sorgen

Jörg Markon fragte nach der Dauer einer Ersatzteilversorgung, die Schonhardt aber gewährleistet sieht. Die Entscheidung wird letztlich in der nächsten Sitzung erfolgen. Schonhardt machte deutlich, dass nach dem Feuerwehrbedarfsplan in etwa zehn Jahren das Tanklöschfahrzeug ersetzt werden müsse – „wenn es schlecht läuft, sogar alle drei Fahrzeuge“.

Schule und Kindergarten: Für die Naturparkgrundschule rechnet die Verwaltung mit Kosten (ohne Gebäude) von rund 30 000 Euro, dazu kommen rund 14 000 Euro an Betreuungskosten (Ferienbetreuung sowie Betreuung vor dem Unterricht sowie an zwei Nachmittagen). Der katholische Kindergarten erhält einen Zuschuss in Höhe von 91 Prozent des jährlichen Fehlbetrags. Abzüglich des FAG-Zuschusses stehen damit 96 000 Euro als Ausgaben fest. In der Schließungsphase wurde der Kindergarten umgebaut und saniert, wofür es Fördermittel gab. Die Personalkosten werden mittelfristig steigen und – „wir dürfen auf keinen Fall schrumpfen“, räumte die Rathauschefin ein.

Stadtentwicklung: In Sachen Stadtentwicklung könnten 15 000 Euro an Planungskosten diskutiert werden. Dafür müssten bei den Gemeindestraßen in 2021 höhere Instandhaltungskosten kalkuliert werden, da der Splittzug für Fahrbahnsanierungen 2020 wegen der Hangsicherung an der Kläranlage ausgesetzt wurde. Im Bereich Forst hofft die Verwaltung, kostenneutral zu sein.

Investitionen: Im investiven Bereich steht die Digitalisierung des Archivs an, der Bauhof benötigt einen neuen Radlader und der Baubeginn des Gemeindezentrums steht an. Dazu kommt der weitere Breitband-Ausbau. Auch das Dach der Friedhofskapelle ist mit rund 10 000 Euro eingeplant.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 2266 Euro

Im Finanzhaushalt steht ein Zahlungsbedarf von rund 6000 Euro an, nachdem im Vorjahr noch ein Plus von 304 000 Euro zählbar war. Im Endeffekt wird die Verschuldung der Gemeinde zum 1. Januar 2021 voraussichtlich 2,74 Millionen Euro betragen, das sind pro Kopf 2266 Euro.

Jörg Markon zeigte auf, dass Investitionen letztlich in Abschreibungen münden – und die müssten wiederum erwirtschaftet werden. Zudem hakte er in Sachen Schule nach: „Wenn man mit mehr Kindern im Kindergarten rechnet, reichen dann die Mittel für die Ausstattung der Schule?“ Dies sei so mit dem Schulleiter besprochen, erhielt er zur Antwort. Finanzfachmann Marcus Gruber forderte dazu ein Gesamtkonzept, das mit der Schule abgestimmt sein sollte. Rafaela Riesle sprach zudem den Sanierungsstau der Schule an.