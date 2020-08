von Siegfried Kouba

Nicht unterkriegen lassen sich die Musiker des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters Furtwangen (SHO) trotz Einschränkungen wegen Covid 19. Es sieht neue Perspektiven und hofft auf Nachwuchs. Gerade hatte man noch Fasnet gefeiert, nahm am Rosenmontagsumzug teil, und nach Aschermittwoch hätten die Proben des SHO begonnen. Doch schlagartig war eine neue Situation vorhanden, wie die Vorsitzende Brigitte Sauerburger konstatierte, die zunächst ratlos war. „Man konnte es nicht begreifen und man dachte, es wird nicht so schlimm werden.“ Aber die Ereignisse überschlugen sich.

Sofortige Sendepause

Wünschenswert wäre gewesen, wenn man Informationen des Dachverbandes nicht mühsam hätte studieren müssen, erklärt die Vorsitzende. Es war sofortige Sendepause. Das Probelokal der Werkrealschule war geschlossen, es lief nichts. Über Telefon, ­WhatsApp, Handyvideo oder andere Kommunikationsmittel verständigte man sich. Gemeinsames Musizieren schien ausgeschlossen. Man wartete von Woche zu Woche.

Konzert per Videoschalte

Eine tolle Idee hatte ­Andreas Reiner: Ein Konzert mit „Bella Ciao“ per Videoschaltung sollte her. Er ­erteilte Anweisungen, sorgte für das Playback, arbeitete stundenlang an der Verwirklichung und setzte seine ­Energie bei der Nachbearbeitung ein. Schließlich konnte der Streifen ins Internet gestellt werden, der viele ­Interessenten erreichte – der Zusammenhalt der Beteiligten war garantiert.

Einzelunterricht über das Internet

Per Internet erteilte Dirigentin Uta Borho Einzelunterricht, und ab Mai konnte wieder in der Werkrealschule unterrichtet werden. Mittlerweile sind auch wieder Proben möglich, aber nur eingeschränkt und unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften. Nur zehn Aktive dürfen sich unter Leitung der Dirigentin treffen, und für stete Durchlüftung des Proberaums muss gesorgt werden. Notenständer müssen mitgebracht, Noten, Instrumente und Zusatzgeräte müssen permanent desinfiziert werden. Anfang August konnte auf dem Schulhof geprobt werden. Die Probe war für ein Kurkonzert gedacht, das aber nicht stattfinden konnte. Eine Gesamtprobe ist erst nach den Sommerferien denkbar.

So manches wird abgesagt

Abgesagt werden musste auch die Hauptversammlung, und das Jahreskonzert im Oktober darf man vergessen. Als Ersatz dachte man an kleine Konzerte bei der Arche oder im Stadtgarten, aber alles war nicht praktikabel. Auch eine Versammlung auf Kreisebene war nicht möglich. Ins Wasser fiel eine viertägige Konzertreise, im Juni hätte das Orchester eigentlich im sauerländischen Brilon bei den Hansetagen gespielt. Ferner konnte zum runden Geburtstag der Dirigentin nur in besonderer Form gratuliert werden. Grüße per Video aller Musiker hatten Corinne Höflich mit ihrer Tochter Nathalie zusammengestellt, modifiziert und übersandt.

Auch finanzielle Verluste

Neben ideellen Einbußen muss der Verein auf einige tausend Euro Einnahmen verzichten. Zum Glück hat er ein Polster, um die Gage der musikalischen Leiterin zu finanzieren. Eine Finanzspritze diente als erste Hilfe, und im Juli erreichte das SHO die Nachricht des Dachverbandes, dass es Zuschüsse für die Vereine gebe, orientiert an der Mitgliederzahl. Die Bleibe ist durch die Umorganisation der städtischen Schulen unsicher geworden. Und die Frage stellt sich: Wohin mit Noten, Instrumenten und Gerätschaften, die in Schränken der Werkrealschule untergebracht sind?

Positive Nebeneffekte

Erfreulich sind allerdings positive Nebeneffekte der Corona-Krise: Jeder hat mehr Muße, kann verstärkt seinen Hobbys nachgehen, sich mehr mit Literatur beschäftigen und relaxen. Man lässt sich nicht entmutigen, denn 2021 kann das 90-jährige Bestehen gefeiert werden. Dabei soll verdienter Dirigenten gedacht werden wie Otto Dufner, der fast 60 Jahre den Taktstock schwang. Zur Garde zählen auch Dieter Kienzler, der zehn Jahre musikalischer Leiter war, und die jetzige Dirigentin Uta Borho, die bereits 20 Jahre die Stange hält. Sie sorgt für die Nachwuchsausbildung.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich bei Uta Borho unter der Telefonnummer 01511/7 34 42 06 für Akkordeon, Keyboard, Melodica oder Klavier anmelden. Unterstützung gibt es daneben von Karin Kienzler oder Andrea Weiß.