Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Auslastung der Fahrzeuge des Vereins Ökomobil Furtwangen, der vor Ort seit mehr als 25 Jahren Carsharing betreibt. Auch das Mobilitäts-Angebot sei hart getroffen worden, teilt der Verein mit. Die Reduzierung des Verkehrs wirke sich auf die Buchungszahlen der beiden Fahrzeuge aus. Da die Fahrzeuge in Furtwangen oft von Familien als Ersatz für den Zweitwagen genutzt werden, seien in Pandemiezeiten überproportional viele Fahrten weggefallen.

Defizit von mehreren tausend Euro

Das wirke sich auch auf die wirtschaftliche Situation der Fahrzeuge aus. Der Verein kalkuliert nach eigenen Angaben mit einem pandemiebedingten Defizit von mehreren tausend Euro.

Hilfe kam jetzt vom Land Baden-Württemberg. Bereits zu Beginn der Pandemie im Vorjahr wurde vom Verkehrsministerium ein „CarSharing-Rettungsschirm“ aufgelegt. Ziel war es, insbesondere die gemeinsame Autonutzung in ländlichen Regionen durch die Krise zu bringen und Standorte zu erhalten.

Neue Mitglieder gesucht

Landesweit wurden hierfür mehr als drei Millionen Euro bereit gestellt. Der Furtwanger Verein Ökomobil hat in diesen Tagen einen Betrag von 3600 Euro als erste Teilzahlung erhalten. Das Geld diene zum einen dazu, die Verluste auszugleichen, und andererseits dazu, ein Budget für verstärkte Marketingmaßnahmen zu haben. Mit der Gewinnung weiterer Nutzer könne die Auslastung der Fahrzeuge verbessert werden. Damit wäre der Erhalt der Standorte gesichert.

Ein Sharing-Auto ersetzt zehn bis 20 Privatfahrzeuge

Wie der Verein informiert, ersetze ein Teilauto erfahrungsgemäß zehn bis 20 Privatfahrzeuge. Da ein Großteil der Umweltbelastung schon bei der Produktion der Fahrzeuge anfäll , trage Carsharing so zur Ressourcenschonung bei. Für die Teilnehmenden schone das Carsharing im Vergleich zu einem selbst angeschafften Fahrzeug bei geringer Nutzung auch den Geldbeutel, heißt es weiter.

Zwei Standorte in Furtwangen

In Furtwangen sind Leihfahrzeuge an zwei Standorten verfügbar. In der Innenstadt ist bei der evangelischen Kirche ein Fahrzeug stationiert, ein weiteres findet sich am Kussenhof auf dem Parkplatz im Bereich „Zur Langeck“. Gebucht werden können die Autos rund um die Uhr über das Internet oder telefonisch über eine Buchungszentrale.

Für dieses Angebot kooperiert der Verein mit dem „Stadtmobil CarSharing Südbaden“. Über Quernutzungsvereinbarungen können auch Fahrzeuge in ganz Deutschland von den Mitgliedern genutzt werden, heißt es.

Geringe Grundkosten

Die Grundkosten beim Carsharing seien überdies gering. Bereits für einen Jahresbeitrag in Höhe von 48 Euro bekommen die Mitglieder eine Zugangsberechtigung und einen Tresorschlüssel der den Zugang zu den Fahrzeugen ermöglicht.

Abgerechnet wird nach der tatsächlichen Nutzung, das heißt nach gefahrenen Kilometern und Zeit. Bei einem Satz von 28 Cent je Kilometer (ab dem 101. Kilometer sind es 20 Cent) sind die Kraftstoffkosten bereits enthalten. Tankvorgänge werden per Tankkarte vom Verein bezahlt. Dazu kommt in der Zeit von 7 bis 22 Uhr eine Stundengebühr von 90 Cent. Bei einer jährlichen Fahrleistung von weniger als 10 000 Kilometern sei Carsharing laut dem Verein somit günstiger als ein selbst angeschafftes Automobil.

Die Festlegung der Tarife sowie die Wahl der Fahrzeuge und deren Standorte legen die Vereinsmitglieder gemeinsam fest. „Diese basisdemokratische Komponente unterscheidet den Verein Ökomobil Furtwangen von kommerziellen Anbietern und sorgt dafür, dass das örtliche Angebot zu den Bedürfnissen der Mitglieder passt“, so betont der Verein abschließend.

Weitere Informationen unter www.carsharing-furtwangen.de oder unter Telefon 07723/59 53.