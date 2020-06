Grund zur Freude hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Furtwangen: Für den Bau ihrer Bootsgarage beim Schwimmbad gab es 3000 Euro von der Bürgerstiftung Furtwangen. Das Geld stammt aus der Regio Prämie der EGT. Wie Johannes Müller, einer der beiden Geschäftsführer der EGT Energievertrieb GmbH, bei der Übergabe betonte, möchte die EGT der Region damit etwas zurückgeben und die Treue der Kunden würdigen.

EGT-Spende für guten Zweck

Für jede verkaufte Kilowattstunde Strom und Gas spendet die EGT jährlich einen festgelegten Betrag an die Kommunen in ihrem Verbreitungsgebiet, jährlich sind das rund 20 .000 Euro. Die Fördermittel werden zum Wohle der Bürger im sozialen und kulturellen Bereich eingesetzt. Vöhrenbach etwa hat die Prämie zur Förderung von Schule und Bildung genutzt, in Furtwangen wurden die Mittel der Bürgerstiftung zur Verfügung gestellt. Diese entschied sich in Absprache mit der Stadt und der EGT dafür, damit den Bau einer Bootsgarage der DLRG zu unterstützen.

Erfreut zeigte sich bei der Übergabe im Bürgersaal des Rathauses auch Bürgermeister Josef Herdner, der selbst in der Bürgerstiftung aktiv ist. „Für die DLRG sei es ein Segen, über eine Unterstellmöglichkeit für ihr neues Boot in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug zu verfügen“.

Bürgerstiftung freut sich

Fritz Funke, Vorsitzender der Bürgerstiftung, stellte erfreut fest, dass die Stiftung im achten Jahr ihres Bestehens bereits einen ansehnlichen Bekanntheitsgrad erreicht habe. Dieser alleine genüge jedoch nicht. „Wir müssen auch Geld haben, um im Rahmen unserer Satzung helfen zu können.“ Diese Mittel kämen entweder aus Spenden oder aus den Kapitalerträgen der Stiftung.

Die Stiftung sei froh, dass die EGT die Stiftung als Empfänger der Regio Prämie ausgewählt habe, denn dadurch könne man auch größere Proiekte fördern. Die Unterstützung der DLRG-Garage sei dafür ein gutes Beispiel. Funke berichtete, dass die Regio Prämie für 2020 bereits in Aussicht gestellt worden ist. Über ihre Verwendung werde die Bürgerstiftung noch beraten, erste Ideen gebe es bereits.

Acht Jahre für neuen Standort eingesetzt

Ein herzliches Dankeschön sagte DLRG-Ortsvorsitzender Michael Straub für dei Spende. Aber auch die Stadt habe das Bemühen der DLRG-Ortsgruppe unterstützt, in der Nähe des ­Fahrzeugs eine Unterstellmöglichkeit für das Boot zu finden. An die acht Jahre habe die Ortsgruppe sich dafür eingesetzt.

Neuer Standort spart wichtige Zeit

Das Fahrzeug der DLRG ist im Rettungszentrum untergestellt, das Boot hatte zuvor bei einer Gaststätte in der Bismarckstraße gestanden. Um es da herauszuholen, habe zudem erst einmal die Straße gesperrt werden müssen. Mit der jetzt gefundenen Lösung spare man etwa eine Viertelstunde – viel Zeit bei einem Rettungseinsatz. Schließlich befindet sich die Garage nun in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rettungszentrum. Sie kostete 3000 Euro, was genau der Spende entspricht.

Zuständig für Seen im Kreis

Die rund 25 aktive Mitglieder zählende DLRG-Ortsgruppe ist bei Notfällen verantwortlich für sämtliche Badeseen im Kreisgebiet und zudem dem Katastrophenschutzzug 4 zugeordnet, der bei Bedarf in ganz Baden-Württemberg eingesetzt werden kann. Dafür ist jährlich eine Übung zu absolvieren. 2013 war die Gruppe auch beim Elbehochwasser im Raum Magdeburg im Einsatz.

Nicht zuletzt leistet die Ortsgruppe aber auch Wachdienste im Furtwanger Bregtalbad und gibt Schwimmkurse für Kinder.