Die Geschenke für Alters- und Ehejubilare sowie für die Neugeborenen werden in Gütenbach künftig verteilt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Die Bürger erhielten ihr Präsent kontaktlos. Bürgermeisterin Lisa Wolber bringe die Geschenke persönlich vorbei, wobei die Übergabe an der Haustür stattfinde. Aufgrund der fortdauernden Hygienemaßnahmen und der ungewissen Dauer der Pandemie sei dies notwendig. Die Bürgermeisterin teilt mit, die aktuelle Situation, in der längere Besuche nicht möglich seien, zu bedauern. Der Schutz der Bürger sowie auch der Gemeindeverwaltung ginge vor, weshalb die Gemeinde diese Vorgehensweise vorerst so handhaben werde.

Besuch wird nicht angekündigt

Die Jubilare würden bezüglich der Besuche keine gesonderte Ankündigung erhalten. Bei Bürgern, die nicht anzutreffen sind, werden die Geschenke abgestellt, so teilt die Verwaltung mit.