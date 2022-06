Furtwangen vor 5 Stunden

Bürgermeister Herdner wirft einem Bauherrn vor: „Das ist vorsätzliche Täuschung!“

Die Gemeinde Furtwangen will eine nachträgliche Genehmigung des Landratsamtes nicht akzeptieren. Der Bauherr hält sich nicht an geltende Vorschriften. Das Hin und Her dauert bereits seit vier Jahren an