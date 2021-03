Wer pflanzt den Furtwanger Wald von morgen? Das Frühjahr ist Pflanzzeit. So auch im Wald. Dieses Jahr sollen die Bäume aber nicht ausschließlich vom Forst gepflanzt werden. Viel eher können die Furtwanger selber ran: Entweder als Baumpate oder durch tatkräftige Mithilfe.

Wald bietet ein trauriges Bild

Einigen Furtwangern wird es auf einem ihrer Waldspaziergänge oder sportlichen Touren durch den Wald aufgefallen sein: Seit den Stürmen Sabine und Bianca ist es hell geworden auf dem Raben am Kohlplatz. „Als wir letztes Jahr vor den umgeworfenen Bäumen standen, waren wir traurig und sprachlos“, erinnert sich Richard Kugele, Förster von Furtwangen.

Ein Jahr danach steht er mit Stadträtin Anja Siedle und Trainee Lukas Rombach an den Freiflächen. Vom Sturmholz sieht man dank dem tatkräftigen Einsatz von Forstunternehmern und Förster Kugele nur noch die Baumstümpfe. Jetzt ist der Blick in die Zukunft gerichtet: Es sollen wieder junge Bäume dort gepflanzt werden.

Gemeinderätin Anja Siedle will Bevölkerung mit ins Boot nehmen

Es war die Idee von Anja Siedle, die Bevölkerung dafür mit ins Boot zu holen. „Unser Wald ist für alle Furtwanger wichtig. Also möchten wir auch allen die Chance geben, ihn mitzugestalten und zu erhalten.“ Jeder Furtwanger kann deshalb Baumpate werden. Ob als Unternehmen, Einzelperson oder Verein. Mit einer Spende von fünf Euro wird ein Baum auf dem Raben gepflanzt werden. 2500 junge Bäume warten auf willige Spender und sollen in diesem Frühjahr in den Boden kommen.

Wer spendet, unterstützt nicht nur die Anschaffung des Baumes, sondern sorgt gleichzeitig dafür, dass dieser gepflanzt und über die Jahre hinweg geschützt wird. Ohne Schutz würden die Knospen der jungen Bäume vom Reh verbissen werden.

Am 17. April sind Anpacker gefragt

Aber nicht nur über Spender freut sich der Wald. Wer lieber mit den Händen anpacken will, kann am 17. April beim Pflanzen dabei sein. Hierfür braucht es lediglich gutes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe und etwas Motivation. Welche Baumarten gepflanzt werden, hat Lukas Rombach, Trainee im Forstrevier Furtwangen, geplant. Er ist seit letztem Herbst als Förster tätig und kennt die Freiflächen. Er meint, „wichtig war uns vor allem eine Mischung an Baumarten zusammenzustellen. Ein gemischter Wald ist ein starker Wald und das wollen wir für Furtwangen“.

Schwarzwald soll bunter werden: Dafür sollen Laubbäume sorgen

So werden neben Lärche und Douglasie auch diverse Laubbäume in den Boden kommen: Winterlinde, Hainbuche, Stieleiche, Spitzahorn und auch die Vogelkirsche werden dafür sorgen, dass auf dem Raben in Zukunft ein bunter Wald entsteht. Wer den Furtwanger Wald pflanzt, ist somit für dieses Frühjahr klar: Die Furtwanger selbst sind mit dabei! Gespendet werden kann ab sofort auf das Spendenkonto der Stadt Furtwangen. Die Gelder werden ausschließlich für diese Aktion eingesetzt. Für Spenden ab 50 Euro stellt die Stadt eine Spendenbescheinigung aus.

Anmeldung notwendig

Anmeldungen für das Pflanzen am 17. April nimmt Lukas Rombach unter l.rombach@lrasbk.de bis 14.April entgegen. Pflanzen ist ab 12.30 bis 17.30 Uhr möglich. Anmelden können sich Familien, Einzelpersonen, Vereinsgruppen oder Unternehmensgruppen mit bis zu fünf Personen. Bei Gruppen, die über die Familie hinausgehen, kann es durch aktuelle Corona-Beschränkungen zu kurzfristigen Änderungen kommen. Nähere Infos dazu, auch zum Treffpunkt, werden vorab verschickt. Jede Gruppe, die pflanzt, wird von einem Förster betreut. Pflanzen und Pflanzgeräte sind vorbereitet.