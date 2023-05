Auch wenn es sich aufgrund der bisherigen Wetterlage im Frühjahr momentan kaum einer vorstellen kann: Schon bald eröffnen die Freibäder im oberen Bregtal.

Das Vöhrenbacher Schwimmi wollte eigentlich am heutigen 26. Mai in die neue Saison starten. Der Termin wurde nun verschoben – auf den 3. Juni. Der Grund sind die bisherigen kühlen Temperaturen. „Aufgrund des Wetters kann man es verstehen“, meint Tanja Jäger, erste Vorsitzende des Fördervereins Schwimmsport Vöhrenbach. In der neuen Saison gebe es für Badegäste ein besonderes Highlight. „Das ganze Bad erstrahlt dieses Jahr in einer neuen Farbe, in einem ganz tollen, kräftigen Blau“, verrät sie. „Das fällt nach einem Jahr Pause auch richtig auf – im positiven Sinne.“

Aber auch anderweitig war der Förderverein bereits seit Januar sehr aktiv: So wurden zwei Wände auf dem Gelände neu verkleidet – und in der nächsten Woche soll eine Graffiti-Wand mit Unterwassermotiv folgen. „Wir haben wirklich viel neu gestaltet“, informiert Jäger.

Wie werden sich im Zuge der Energiekrise Wassertemperatur und Eintrittspreise gestalten? „Die Temperatur wird nicht gesenkt“, erklärt Jäger. „Die Wassertemperatur ist immer auch abhängig von der Wetterlage, da das Wasser überwiegend über Sonnenkollektoren auf dem Schwimmbaddach erwärmt wird“, informiert Bürgermeister Heiko Wehrle. „Im Bedarfsfall wird aber auch die vorhandene Heizung eingeschaltet – und so das Wasser erwärmt.“

Die Eintrittspreise seien in der vergangenen Saison moderat erhöht worden, sagt Wehrle. In diesem Jahr sei keine Erhöhung vorgesehen. „Die Preise sind dieselben wie vergangenes Jahr“, bestätigt auch Jäger.

Neben dem Schwimmi soll am 3. Juni um 11 Uhr auch der vom Förderverein über Spenden finanzierte Kindermatschplatz eröffnet werden. Der Förderverein hat diesen Ort neu gestaltet, auch zwei neue Spielgeräte stehen kleinen Besuchern künftig zur Verfügung. „Ich denke, dass das auf jeden Fall eine große Bereicherung für die Kinder ist“, findet Jäger. Das Schwimmi ist von Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Im Furtwanger Bregtalbad sind die Verantwortlichen mutiger. Dort wird am Eröffnungstermin am heutigen 26. Mai festgehalten – welches Wetter auch kommen mag. Preislich haben die Besucher ebenfalls keine Veränderung zu erwarten, sagt Thomas Wolff, Vorsitzender des Vereins Bregtalbad. Vor rund zwei Jahren sei der Preis bei den Einzeleintritten etwas angehoben worden. Die Saisontickets, über die viele Badegäste verfügen, seien hingegen nicht teurer geworden. „Die Energiekrise hat sich bei uns nicht groß ausgewirkt, da wir eine Solarheizung haben“, erläutert er. Allenfalls die höheren Strompreis machten sich bemerkbar, „das ist aber kein großer Unterschied, es ist erträglich“.

Für die Bregtaler Wasserratten ist derweil bereits alles vorbereitet. Auch der Schaden, den kürzlich ein Biber im Bad angerichtet hat, ist wieder komplett beseitigt. Freuen können sich die Badegäste in der neuen Saison über die neue Eintrittstreppe, die ins Schwimmbecken führt. „Wir hatten vorher nur Leitern – die waren manchen älteren Leuten zu steil“, erklärt Wolff.

Am heutigen Eröffnungstag wird zudem jeder Badegast freien Eintritt haben. Und wenn das Wetter dann so gar nicht mitspielen will? „Wir haben ja bei jedem Wetter offen“, winkt Wolff ab. Das Bregtalbad ist in der neuen Saison täglich zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet.