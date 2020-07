von Markus Reutter

Wegen eines Brandalarms eilte die Furtwanger Feuerwehr am Montagmittag gegen 13 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße 16. Ein Bewohner dort hatte den Rauchmelder in einer Nachbarwohnung gehört und die Rettungskräfte alarmiert.

Starke Rauchentwicklung

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein technisches Gerät im Wohnzimmer einer der Wohnungen für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Das Gerät hatte sich aufgrund eines technischen Defekts erhitzt, wobei das Kunststoffgehäuse verschmorte und eine starke Rauchentwicklung verursachte, informiert die Polizei. Da der Wohnungsinhaber nicht anwesend war, brach die Feuerwehr die Wohnungstür kurzerhand auf. Zu löschen gab es aber nichts. Die Wohnung wurde entlüftet.

Menschen wurden nicht verletzt

Personen seien nicht verletzt worden, so der Kommandant und Einsatzleiter Jochen Löffler. Durch den Kunststoffruß sei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden, ist von der Polizei zu erfahren.

Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen, außerdem das DRK Furtwangen mit zwei Personen und die Polizei. Während des Einsatzes war der betroffene Abschnitt der Friedrichstraße vorübergehend für den Verkehr gesperrt worden.