Zu einem offenen Brand in einem Dachstuhl ist es am frühen Neujahresmorgen um 00.27 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sommerbergstraße in Furtwangen gekommen. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Das berichtet André Meyer vom Polizeipräsidium Konstanz.

Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren aus Furtwangen, Schönenbach, Neukirch und Rohrbach, die mit insgesamt 50 Einsatzkräften ausgerückt waren, konnte nach Meyers Angaben der Brand schnell gelöscht werden. Durch das Feuer wurde der Dachaufbau in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10 000 Euro.

Die Bewohner, die mit einem Schrecken davongekommen sind, konnten nach dem Löschen des Feuers wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Weshalb es zum Brand kam, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen, so der Polizeihauptkommissar.