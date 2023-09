Ein Konzert an der Klais-Orgel der St. Cyriak-Pfarrkirche gab Frank Rieger. Er ließ eine große Bandbreite an unterschiedlichen Musikstilen hören und machte sich verdient, der Moderne eine Plattform zu bieten.

Rieger ist nach professioneller Ausbildung seit 20 Jahren Musiker an der Stadtkirche Bräunlingen und kirchenmusikalisch seit zehn Jahren in Furtwangen unterwegs. Seine Orgelkonzerte und vor allem das Zusammenwirken mit dem Bläserquintett Neo-Brass hinterließen unvergessliche Spuren. Neue Wege ging er jetzt mit dem „Orgelkonzert Toccata – berühren“. Die freie Musikform Toccata erläuterte er mit den Vokabeln berühren, betasten oder schlagen. Mit dem Programm bot Rieger Beispiele in ihrem Präludiums- oder Intrada-Charakter – einerseits die klassische Form aus Barock und Romantik und andererseits signifikant die freie, in teils Attaccafolge konzipierte Moderne. Dem Mann an der Orgel durfte man Virtuosität, Gefühl für die Natur der einzelnen Stücke, hohe Registrierungskunst und genügend Sensitivität im Detail bescheinigen – und: er kann Fox und Jazz.

Schon die Eröffnung war eine Überraschung. Man dachte zunächst an Josef Gabriel Rheinberger, aber der Römer Grimoaldo Macchia orientierte sich an seiner Wirkungsstätte Rheinberg und übernahm daraus die Buchstaben für sein Thema, das „con slanico“ (mit Schwung) und mäßig beschwingt im Prinzip A-B-A interpretiert wurde. Tanzmusik gab es daneben von der Langlais-Schülerin Margaretha Christina de Jong mit „Tango“ und „Foxtrott“. Mit seinen „Songs of Praise“ gewann der Brite Robert Prizeman internationale Beachtung. Seine Lobgesänge, die auf eine Veranstaltung der BBC zurückgehen, fasste er in einer farbenreichen Toccata zusammen.

Neben weiteren Stücken waren als klassische Solitäre Bachs Toccata, Adagio und Fuge BWV 564 sowie Mendelssohns Opus 65/6 zu „Vater unser im Himmelreich“ zu hören. Der herzliche Schlussapplaus wurde mit einem „Cantabile“ von Enrico Pasini bedankt.