Bio-Produkte und regionale Erzeugnisse haben sich in den vergangenen Jahren steigender Beliebtheit erfreut. Vielen Menschen waren die qualitativ hochwertigen Lebensmittel einen tieferen Griff in den Geldbeutel wert. Doch durch Inflation und steigende Preise in zahlreichen Bereichen soll der Verkauf von Bio-Produkten nun stagniert sein. Wie ist die Lage in und rund um Furtwangen?

Alles beim Alten? Definitiv nein, heißt es bei Naturkost im Bregtal. Bereits seit vergangenem Sommer spüre man im Bio-Geschäft an der Wilhelmstraße die geringere Nachfrage. „Wir haben zu kämpfen gegen die Supermärkte und Discounter“, bekennt Inhaberin Annette Sutter. „Die bringen zum Teil Preise auf den Markt, da können wir nicht mithalten.“ Die Tendenz sei leider „so, wie es überall beschrieben ist“. Der Absatz sei insgesamt zurückgegangen. Doch in einem Punkt, glaubt Sutter, könnte sie mit ihrem kleinen Geschäft gegenüber den großen Discountern noch punkten: „Ich denke, der persönliche Kontakt macht schon etwas aus.“ Viele Kunden schätzten das, auch, dass Sutter bei Bedarf Waren zu ihnen nach Hause liefert.

Als Vorteil sieht sie auch ihre Produkte, allesamt „Verbandsware“, wie sie sagt. Es sei ein Unterschied, ob man etwa EG-Bioware anbiete, „wo man oft doch nicht nachverfolgen kann, wo es herkommt“, oder, wie Sutter, Demeter oder Bioland verkaufe: „Wir können das nämlich bei den meisten Sachen“, betont sie. Auch hätten ihre Großhändler lange zurückreichende Verbindungen zu den Erzeugern – „die wissen, wer dahintersteht.“ Ob ihr Geschäft nun in große wirtschaftliche Not kommt? „Das wird man jetzt dann irgendwann sehen“, sagt Sutter ernüchtert. „Ein bisschen gemerkt haben wir es schon“, meint Landwirtin Helena Bäurle, die gemeinsam mit ihrem Mann Andreas ein besonderes Geschäftsmodell verfolgt: Im „Milchhisle“ auf dem Ilbenhof in Neukirch können Kunden auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten ganz unkompliziert regionale Erzeugnisse in Bio-Qualität erwerben. Eier, Nudeln und Milchprodukte aus eigener Herstellung finden sich in den Verkaufsautomaten. Auch Marmelade und Honig sowie Wurst von einem benachbarten Metzger ist im Angebot.

Ob die leichte Verkaufsflaute nun am veränderten Kaufverhalten der Kunden oder an der Jahreszeit liegt, weiß Bäurle nicht genau, denn: „Im Winter merkt man das schon immer.“ So laufe der Absatz „saisonweise“, beispielsweise auch in der Urlaubssaison, schleppender. Unverändert gut verkauft wurden in den vergangenen Wochen und Monaten Eier. Der Verkauf von Marmelade oder Milchprodukten wie Joghurt sei jedoch etwas rückläufig. Und dabei, erklärt die Bäuerin, „sind wir noch deutlich günstiger im Vergleich zu den Geschäften“. Das gelte besonders für die Schwarzwaldmilch-Molkereiprodukte. Aber, fährt Bäurle fort: „Wir könnten auch gar nicht mehr verlangen, sonst würden wir unsere Erzeugnisse gar nicht losbekommen.“ Einen gewissen Preis müssten sie und ihr Mann jedoch selbstverständlich auch verlangen, erklärt sie. „Weil wir eben Bio sind und unter gewissen Standards unsere Produkte herstellen müssen.“

Manche Kunden, so hat die Landwirtin schon in Gesprächen bemerkt, schauten verstärkt auf den Geldbeutel – und kauften die Produkte der Bäurles etwa nur zu besonderen Anlässen. Generell scheinen die Leute beim Essen mehr zu sparen als beim Urlaub oder Kleidung. „Das ist eigentlich schlimm“, findet Bäurle. „Jeder ruft immer nach gesund und nachhaltig – aber danach einkaufen tun sie im Prinzip nicht.“ Bäurles Fazit zum möglichen veränderten Kaufverhalten der Verbraucher: „Grundsätzlich können wir uns über den Absatz nicht beschweren – aber man merkt schon Schwankungen.“