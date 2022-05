Am kommenden Samstag, 7. Mai, öffnet um 9 Uhr die 13. Furtwanger Bildungsmesse, dieses Mal an der Robert-Gerwig-Schule, ihre Türen, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen als in den vergangenen Jahren. Die letzte reguläre Bildungsmesse fand als elfte Auflage im Mai 2019 am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) statt. Im Jahr darauf musste die Bildungsmesse aufgrund der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden. Ein Jahr später, 2021, entfiel erneut die übliche Bildungsmesse in Präsenz. Stattdessen wurde hier als zwölfte Berufsbildungsmesse Furtwangen eine virtuelle Bildungsmesse ins Leben gerufen, die sich seither großer Beliebtheit erfreut.

In diesem Jahr kann nun die Bildungsmesse wieder wie üblich stattfinden, allerdings an einem anderen Standort. Denn das Gymnasium wird aktuell von Grund auf saniert, die dortigen Räumlichkeiten stehen daher nicht zur Verfügung. So wich man in die Furtwanger Robert-Gerwig-Schule aus, die schon immer eng mit der Berufsbildungsmesse verknüpft war. Die Furtwanger beruflichen Schulen an der Robert-Gerwig-Schule war nicht nur jedes Mal als Aussteller beteiligt, sondern es gab auch viele Kooperationen wie zuletzt der „Tag der Berufe“. Die Bildungsmesse findet am Samstag von 9 bis 13 statt. Auch in der Robert-Gerwig-Schule werden sich in verschiedenen Klassenzimmern die Betriebe präsentieren. In der Aula gibt es außerdem eine Bewirtung für die Besucher durch die Schule. Und noch etwas macht die 13. Furtwanger Berufsbildungsmesse besonders: Sie ist wohl die erste Info-Veranstaltung zur Berufsbildung in der ganzen Region nach zwei Jahren Corona-Pause.

Entsprechend groß ist auch das Interesse der Betriebe, sich hier vorzustellen. Mit 49 Ausstellern wurde ein Rekord erzielt. Ausbildungsberufe sind hier bei den verschiedenen Ausstellern ebenso vertreten wie duale Studiengänge. Und an allen Ständen sind nicht nur die Ausbildungsleiter und andere Firmenvertreter vor Ort, sondern vor allem auch junge Menschen, die aktuell diese Ausbildungen absolvieren und den interessierten Jugendlichen und auch deren Eltern Auskünfte aus erster Hand geben können.

Für verschiedene Klassen der Region ist der Besuch der Bildungsmesse sogar ein Pflichtprogramm im Rahmen der Berufsorientierung für die Schüler, wofür sie dann von ihren Lehrern entsprechende Aufgaben für den Besuch der Messe bekommen haben. Am OHG beispielsweise sind dies die Klassen acht und neun der Realschule sowie die Klasse zehn des Gymnasiums.

Viele neue Aussteller

Ein großer Teil der Aussteller ist von Anfang an jedes Jahr dabei gewesen. Bei der Rekord-Zahl an Teilnehmern sind in diesem Jahr aber auch eine ganze Reihe neue, oftmals auch wirtschaftlich sehr starke Unternehmen vertreten. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Testo aus Titisee Neustadt, der Weltmarktführer bei der portablen Messtechnik. Stark vertreten ist natürlich auch wieder die Industrie aus Furtwangen und Umgebung. Viele der Industriebetriebe bieten dabei gleich mehrere Ausbildungsberufe an. Dazu kommen aber eine ganze Reihe weiterer Betriebe aus Handwerk, Verwaltung, Dienstleistung oder auch die Polizei.

Für die Betriebe wird eine solche Art der Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger, um die eigenen Ausbildungsplätze besetzen zu können. Denn im Rahmen des demographischen Wandels nimmt der Fachkräftemangel durch die sinkende Zahl von Absolventen an den Schulen sowohl im Bereich der Facharbeiter wie auch bei den Ingenieuren immer mehr zu. Von besonderer Bedeutung für die Besucher bei der Bildungsmesse ist die Tatsache, dass bei den meisten Informationsständen als erster Ansprechpartner für die Schüler Auszubildende der jeweiligen Betriebe anwesend sind. Die Schüler können also hier in einem Gespräch authentische Informationen über die Ausbildung erhalten. Gleichzeitig stehen aber auch Ausbilder und andere Verantwortliche der Firmen bereit, um beispielsweise den Eltern wichtige Informationen zu Bewerbung oder Berufsbild zu geben. Gleichzeitig stellen die Betriebe bei dieser Bildungsmesse auch ihr eigenes Profil und die jeweils angebotenen Produkte beziehungsweise Dienstleistungen vor, da gerade bei den Industriebetrieben vielen Bewohnern aus der Region nicht genau bekannt ist, was hier alles an Spitzenprodukten produziert wird.

Aber es bleibt natürlich nicht bei einer trockenen Berufsinformation. Von Anfang an geben sich die Betriebe auch viel Mühe, den Besuch bei den jeweiligen Ständen interessant zu machen. Zum einen durch die Ausstellung spezieller interessanter Produkte des jeweiligen Unternehmens. Vor allem aber sind immer wieder die Punkte gefragt, wo die Messe-Besucher selbst aktiv werden und ein Souvenir basteln, etwas gewinnen oder sonst irgendwie aktiv werden können. (hei)