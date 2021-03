von Stefan Heimpel

Die Chancen stehen auch in diesem Jahr schlecht, dass die beliebte Furtwanger Berufsbildungsmesse im gewohnten Rahmen als Ausstellung stattfinden kann, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr wegen Corona kurzfristig abgesagt werden musste. Auch wenn bei den Organisatoren noch ein Fünkchen Hoffnung mitschwingt, gehen sie davon aus, dass die nun zwölfte Berufsbildungsmesse in diesem Jahr komplett online stattfinden wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ab 1. Mai soll die „Virtuelle Berufsbildungsmesse Furtwangen“ starten.

Messe gibt es schon seit zwölf Jahren

Dabei wird deutlich, welch große Bedeutung die Messe in den inzwischen zwölf Jahren als Ergänzung zur Berufsorientierung an den Schulen gewonnen hat. Denn seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen März sind die Möglichkeiten der Berufsorientierung auf ein Minimum reduziert. Den Schülern fehlen seit einem Jahr wesentliche Informationen zu möglichen Berufsausbildungen.

Furtwangen

Schwierige Azubi-Suche für Firmen

Aber auch die Betriebe haben kaum Kontakt zu ihren künftigen Azubis, um ihre Ausbildung vorzustellen. In den Schulen gibt es seit einem Jahr keine entsprechenden Arbeitsgemeinschaften und vor allem auch keine Firmenbesuche, um den Schülern die regionale Wirtschaft vorzustellen. Häufig entfallen Schulbesuche oder Praktika sowie andere Info-Besuche, wie die Vertreter der Industriebetriebe erläuterten. Auch an den Schulen, so Realschulrektor Jürgen Kemmelmeier, gebe es kaum Informationen zur Berufsorientierung.

Erschwernisse für die Schüler

Gerade die achten und neunten Klassen, die hier dringend Wissen suchten, hatten ab März zuerst gar keinen, ab Mai dann nur noch Wechselunterricht. Im September begann zwar wieder der reguläre Unterricht an den Schulen, der aber bereits Mitte Dezember für diese Klassen bis heute wieder komplett ausgesetzt wurde.

Hoffnung auf Präsenzveranstaltung schwindet

Nun hatte man gehofft, in diesem Jahr nach dem Ausfall 2020 die Bildungsmesse wieder durchführen zu können und auch schon den Termin am 8. Mai fest eingeplant. Aber auch dies wäre nur unter erschwerten Bedingungen möglich, denn durch die Sanierungsarbeiten am OHG hätte die Bildungsmesse an die Robert-Gerwig-Schule verlegt werden müssen.

Erhebliche Hürden

Dabei war man sich im Klaren, dass die Messe in diesem Jahr, wenn überhaupt, nur mit einem umfangreichen Hygienekonzept realisierbar gewesen wäre. So wurde entsprechend vorgeplant. Es wurden drei Zeitfenster eingerichtet, in denen die angemeldeten Klassen der verschiedenen Schulen die Bildungsmesse besuchen könnten. Auch das Angebot bei den Ständen hätte massiv reduziert werden müssen: weniger Firmenvertreter, keine Mitmachangebote und Ähnliches mehr. Nicht zuletzt wäre die Gesamtzahl der Besucher der Bildungsmesse 2021 auf rund 200 reduziert worden. Das wäre kein Vergleich mit den immer stark frequentierten elf vorherigen Veranstaltungen.

Das Konzept für die Bildungsmesse unter Corona-Bedingungen steht, wird aber wohl trotzdem aufgrund der aktuellen Lage kaum durchführbar sein. Auf jeden Fall gibt es als Ergänzung und Ersatz nun die „virtuelle Berufsbildungsmesse Furtwangen“.