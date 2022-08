Viel Abwechslung und Aktivität für Kinder ist geboten. Start ist am 15. August, Ende am 9. September

Furtwangen – Auch in diesem Jahr wird Kindern in Furtwangen wieder Abwechslung vom so manchmal gar langweiligen Ferienalltag geboten – am 15. August startet das Sommerferienprogramm. Ferienzeit bedeutet für viele Kinder auch viel