von Stefan Heimpel

Zu ihrer Generalversammlung traf sich die Skizunft Brend in Neukirch. Aufgrund der Corona-Vorgaben fand die Hauptversammlung allerdings in der Schwarzwaldhalle in Neukirch statt, die Skizunft hatte dafür eigens ein Hygienekonzept erarbeitet. Ganz deutlich wurden beispielsweise die Sicherheitsabstände eingehalten: Jeder Besucher hatte einen eigenen Tisch – und dies wieder mit Abstand zum nächsten Tisch. Auf der Tagesordnung in der Hauptversammlung standen unter anderem Wahlen und zahlreiche hochkarätige Ehrungen.

Große sportliche Erfolge

Gleich in doppelter Funktion bei dieser Versammlung anwesend war Stadträtin Anja Siedle, die zum einen für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Skizunft geehrt werden konnte, zum anderen aber auch als Bürgermeisterstellvertreterin die Grüße von Stadt und Gemeinderat an den Verein überbrachte. Sie dankte der Skizunft und besonders auch dem Vorstand für das breite Engagement. Vor allem die umfangreiche Jugendarbeit sei hervorzuheben. Neben den verschiedenen Wettkämpfen gebe es in der Skizunft auch ganz verschiedene Aktivitäten. Nicht zuletzt repräsentiere die Skizunft mit ihren großen sportlichen Erfolgen die Stadt immer wieder positiv nach außen, lobt die Stadträtin. Sehr stolz könne man in Furtwangen auf das große, von der Skizunft gepflegte Loipennetz sein.

Vorsitzender Matthias Dorer übernahm gemeinsam mit Schriftführer Bernd Fleig eine ganze Reihe von Ehrungen. Die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielten Leonie Dorer, Martin Fehrenbach, Jakob Kuß und Ute Kuß. Für 25 Jahre mit Silber geehrt wurden Monika Lehmann und Hans-Peter Weis, für 40 Jahre mit Gold Michael Dorer, Richard Dorer, Frank Meyer, Manuela Pfaff, Bruno Reidelbach, August Scherzinger und Anja Siedle.

Herbert Dotter ist seit 60 Jahren Mitglied

Eine besondere Ehrung gab es für Herbert Dotter mit einer Ehrenurkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft. Matthias Dorer betonte dabei, dass Herbert Dotter bis heute ein wichtiger Helfer bei vielen Veranstaltungen sei. Geehrt wurden außerdem erfolgreiche Sportler und die Trainer.

Vertrauensbeweis für Vorstandsmitglieder

Bei den Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder zumeist in den Ämtern bestätigt: Vorsitzender Matthias Dorer, Kassiererin Gaby Dold, Sportwart Biathlon Rudolf Dorer, Pressewart Birgit Pfaff, Gerätewart Markus Dorer sowie in weiteren Funktionen Martin Rombach, Franz Kleiser, Anja Seng, Marianne Dorer, Antje Jäger, Manuel Dorer und Frank Maier. Patrick Pfaff folgt hier Horst Hartelt nach.