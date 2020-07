von Stefan Heimpel

Deutliche Kritik äußerte Ulrich Mescheder (UL) in der Sitzung des Gemeinderates an Bürgermeister Josef Herdner, der immer wieder bei der Vergabe von Aufträgen seine Befugnisse überschreite, zuletzt beim neugestalteten Spielplatz bei der Friedrichschule.

Klare Grenze für direkte Vergabe von Aufträgen

Bereits vorher in der Sitzung war die Hauptsatzung und die hier festgelegten Grenzwerte angesprochen worden, unterhalb derer der Bürgermeister direkt vergeben kann. Bei mehr als 25 000 Euro für Aufträge aus dem Haushaltsplan oder 3000 Euro bei anderen Ausgaben muss aber nach der Hauptsatzung der Stadt der Gemeinderat befragt werden.

Bürgermeister Josef Herdner soll seine Befugnisse überschritten haben. | Bild: Jürgen Liebau

Spielplatz-Neugestaltung klar über der Grenze

Nun habe der Spielplatz, dessen komplette Neugestaltung im Haushaltsplan nicht vorgesehen war, 39 000 Euro gekostet. Das Projekt wurde aber realisiert, ohne den Gemeinderat einzuschalten.

Nicht das erste Mal

Und dies sei nicht das erste Mal. Immer wieder habe der Gemeinderat diese Praxis des Bürgermeisters deutlich kritisiert. Ein Beispiel sei die vom Bürgermeister beauftragte Planung für die Allmendstraße, die vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen war und die außerdem die vorgegebenen Grenzen weit überschritten habe.

Rechtsaufsicht beim Landratsamt einschalten?

Bürgermeister Herdner habe damals auch schon zugesichert: „So etwas kommt nicht mehr vor.“ Doch nun sei es beim Spielplatz wieder so geschehen, so Ulrich Mescheder. Daher müsse man wohl die Rechtsaufsicht beim Landratsamt einschalten, die das Verhalten des Bürgermeisters überprüfen solle. Bürgermeister Josef Herdner räumte ein, dass dies wohl ein deutlicher Appell an ihn sei.