Am kommenden Samstag, 3. Dezember, lädt die Stadt Furtwangen wieder zum traditionsreichen Barbaramarkt ein. Seit Jahrhunderten gehört er zu den Furtwanger Krämermärkten, aber seit vielen Jahren auch mit einem weihnachtlichen Touch. Der Barbaramarkt hat im Blick auf die Furtwanger Stadtentwicklung eine große Bedeutung, denn dies war der erste Markt, der dann offiziell auch genehmigt wurde.

Furtwangen, damals noch keine Stadt, hatte kein Recht, Märkte abzuhalten wie die umliegenden Städte, beispielsweise Vöhrenbach und Triberg. 1761 bewilligte dann Kaiserin Maria Theresia ihrer vorderösterreichischen Gemeinde Furtwangen einen Obst- und Fruchtabstoß, der bereits 1686 gegründet, aber zwischenzeitlich auf Betreiben Villingens und Tribergs diesem „Dörfchen voll mutwilliger Menschen“ wieder entzogen worden war.

In dieser Genehmigung enthalten ist ausdrücklich auch der schon länger illegal existierende Barbaramarkt, der älteste Furtwanger Markt.

Seinen Namen hat der Barbaramarkt von der heiligen Barbara, die neben dem heiligen Cyriak Patron der Furtwanger Pfarrkirche ist. Ursprünglich wurde daher dieser Barbaramarkt auch am Festtag der Heiligen, dem 4. Dezember, durchgeführt.

Seit rund 30 Jahren allerdings wird er mit einem weihnachtlichen Markt gerade für Vereine und Schulklassen verbunden. Daher findet der Barbaramarkt inzwischen jeweils am ersten Samstag im Dezember statt, in diesem Jahr also am 3. Dezember.

Am Samstag ist auf jeden Fall die Innenstadt in der Hand der Marktbesucher. Zwei Jahre lang konnte der beliebte Markt wegen Corona nicht stattfinden. In diesem Jahr wird allerdings das Marktgelände deutlich verändert: die Wilhelmstraße wird nicht mehr für den Verkehr gesperrt. Denn Marktmeister Hermann Fengler verlegte den Barbaramarkt in den gleichen Bereich wie die anderen traditionellen Furtwanger Märkte, Maimarkt und Sommermarkt.

Die Stände der fahrenden Händler findet man in der Friedrichstraße, auf dem Marktplatz bis zur Drogerie Müller und in der Gerwigstraße bis zum Uhrenmuseum. Der Robert-Gerwig-Platz vor dem Haupteingang der Hochschule steht in diesem Jahr den Schulen, Institutionen und Vereinen für ihre Stände zur Verfügung.

Wieder werden fast 100 Händler mit einem sehr breiten Angebot erwartet. Gerade diese Breite im Angebot ist schon immer ein Anliegen von Marktmeister Hermann Fengler. Viele Kunden warten auch schon auf „ihre“ Händler mit den unterschiedlichsten Dingen von Schuhen über Socken bis zu Werkzeugen und Gewürz.

Ein besonderes Angebot ist auch immer wieder der Christbaumverkauf auf dem Marktplatz beim Barbaramarkt und sonst bis Weihnachten jeweils beim Donnerstag-Markt.

Ganz wesentlich zu diesem Barbaramarkt gehören aber seit vielen Jahren die Schulen und Vereine. Beispielsweise in diesem Jahr der Kindergarten Regenbogen, die Bregtalschule, das Otto-Hahn-Gymnasium oder die Buslochhexen. Hier wird die Vereinskasse oder Klassenkasse aufgebessert, eine Klassenfahrt finanziell unterstützt oder auch immer wieder Geld für soziale Projekte gesammelt. Zum Angebot der Schulen und Vereine gehört natürlich regelmäßig auch weihnachtliches Gebäck, das zum Kauf angeboten wird.

Und nicht zuletzt sorgen die Vereine für das leibliche Wohl der Besucher mit einem bunten Angebot. Auch der Wochenmarkt findet wie üblich am Samstagmorgen statt, allerdings müssen wegen des Barbaramarktes die Händler mit ihren Ständen in den Bereich vor dem Rathaus umziehen. (hei)