von Tatjana Eschle

Es sollte der letzte Bunte Abend der Gütenbacher Narren im Exil in der Neukircher Schwarzwaldhalle sein – damals an der Fastnacht 2020. Da stand die Festhalle in Gütenbach selbst nicht für Veranstaltungen zur Verfügung, denn es liefen noch Sanierungsarbeiten.

Gütenbach Letzte Arbeiten in der neuen Gütenbacher Halle Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind froh, dass das nochmal so reibungslos geklappt hat“, bedankte sich der Gütenbacher Narrenvater Florian Kienzler beim Narrenclub Neukirch, dessen Elferrat als Ehrengäste eingeladen waren. Durch den Buspendelverkehr von Gütenbach nach Neukirch und später wieder zurück war die Anreise für die Besucher auch kein Problem.

Marschtanz der Ballettmädels zum Programmauftakt

Nach dem Einmarsch des Balletts und der Narrenräte startete das närrische Programm mit dem Marschtanz der Ballettmädels. Gleich im Anschluss zogen drei Bergsteiger durch die Halle, auf dem Weg zum Gipfel. Oben angekommen, sang Jörg Scherzinger zusammen mit Pascal Kapp und Harald Zähringer von seinen Erlebnissen mit den Neukirchern Armin „Fritz“ Rombach und dessen Sohn Eric. Gemeinsam haben diese schon viele Berge bestiegen.

Die Losbude auf dem Scherensägenfest ist Schauplatz für den Sketch auf dem Bunten Abend der Narrengesellschaft Gütenbach. Andreas Kienzler, Svenja Weber, Andrea Scherzinger und Florian Kienzler stellen ihr Schauspieltalent unter Beweis. | Bild: Tatjana Eschle

Klobürsten, Streusalz und Hirn im Angebot

Nina Scherzinger führte als Moderatorin durch das bunte Programm. Auf der Suche nach ihrem Traummann erlebte sie allerlei rund um Gütenbach. So besuchte sie zum Beispiel das Scherensägenfest und kündigte somit den ersten Sketch an. Hier war der Schauplatz nämlich die Losbude auf dem Fest der Musikkapelle, wo es neben Klobürsten auch Streusalz und Hirn zu gewinnen gab.

Erste Seitenhiebe auf Neukircher

Auf die Schippe genommen wurden hier neben Artwood-Chef Jochen Scherzinger (Andreas Kienzler) und Sebastian Weiß (Michael Eschle), auch Maler Sigi Scherzinger (Florian Kienzler), Angelina Pfaff (Andrea Scherzinger) und Tina Schartel (Julia Wursthorn). Natürlich fielen hier schon die ersten Seitenhiebe gegen die Neukircher, so hätten diese vom „Ensch-Tower“ im Gewerbegebiet ob der Eck, Richtung Westen die schöne Aussicht auf Gütenbach.

Gütenbach Balzer Herrgott kann jetzt sprechen Das könnte Sie auch interessieren

Narrenvater Florian Kienzler verlieh im Anschluss „Goldene Vollpfosten“ an Personen, die sich im vergangenen Jahr etwas besonders Blödes geleistet hatten. So nahm Busfahrer Martin Merz seine eigene Schwester nicht im Bus mit, Sebastian Weiß und Tobias Hermann hatten einen kleinen Unfall auf dem Sportplatz. Besonders schlecht weg kam die Furtwanger Narrenzunft. Diese veranstalten am Fasnetsamschdig parallel zum Gütenbacher Guggenmusiktreffen ebenfalls eine Party mit verschiedenen Guggenmusiken, was den Gütenbacher Narren natürlich gar nicht gefällt.

Besucher biegen sich vor Lachen

Das Männerballett hatte sich wieder etwas Besonderes ausgedacht. Die zwei Alten aus der Muppet-Show hatten sich hoch oben über der Bühne positioniert, erzählten einen Witz nach dem anderen. Die Besucher bogen sich vor Lachen.

Gelber Bus aus der Muppet-Show

Dann zogen Lichter vor der Fensterfront alle Blicke auf sich: der gelbe Bus aus der Muppet-Show fuhr mit den bekannten Gestalten vorbei und parkte auf der Bühne. Hier folgte eine Showeinlage der nächsten. Besonders die Nachstellung von Fasnetbolizischt Peter Eschle und zwei Narrenrätinnen als Miss Piggis sorgte für Lachtränen im Publikum. Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen und auch hier wurden die Neukircher musikalisch veräppelt.

Scherze an der Breitband-Baustelle

Schauplatz des zweiten Sketches war eine Breitband-Baustelle, an der sich Bauchef Erdal (Jörg Scherzinger) und sein Gehilfe Mehmet (Florian Müller) mit verschiedenen neugierigen Gütenbachern abgeben mussten. So wollten Andrea Markon (Julia Wursthorn) und Andi Dorer (Thomas Eschle) genau wissen, wo was passiert. Erdal und Mehmet konnten sich über das frisch verlegte Breitband in diverse Haushalte bildlich einklinken. Auch Svenja Weber (Nadine Held) und Miriam Provazi (Andrea Scherzinger) tanzten über die Baustelle und erzählten den einen oder anderen Schwank aus Gütenbach.

Zum Abschluss der Showtanz

Wie immer bildete der Showtanz des Balletts den Abschluss und Höhepunkt des Abends. Marcel Dorer und Max Faller waren die Gaststars des sportlichen Fußballtanzes und auch ehemalige Hupfdohlen tanzten einige Schritte mit. So fand der närrische Abend seinen Abschluss und Florian Kienzler bedankte sich ausgiebig bei alles Akteuren und Helfern im Hintergrund. Das Duo „Cordial“ sorgte noch lange musikalisch für Stimmung.