Der 1. September ist jedes Jahr ein wichtiges Datum für viele, die gerade ganz frisch ihren Schulabschluss in der Tasche haben: Dann starten für gewöhnlich die Ausbildungen in zahlreichen Betrieben. Doch auch in diesem Jahr sind viele Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben.

Mehr als 1500 offene Ausbildungsangebote habe es nach dem Ausbildungsstart noch in den drei Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar gegeben, gab die Arbeitsagentur Rottweil – Villingen-Schwenningen vor Kurzem in einer Mitteilung bekannt. Die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 4531 Stellen wieder zugenommen. Obwohl auch die Bewerberzahlen gestiegen seien, übersteige das Angebot weiterhin die Nachfrage, hieß es weiter. Insgesamt meldeten sich im aktuellen Berichtsjahr 2608 Ausbildungssuchende, was einem Plus von 4,5 Prozent entspreche.

Nicht viel zu tun im Sägewerk

Und wie sieht die Lage im oberen Bregtal aus? Beim Sägewerk Willmann in Vöhrenbach-Urach konnte in diesem Herbst keine Ausbildungsstelle besetzt werden. Doch das hat auch andere Gründe, wie Betriebsleiter Markus Tritschler erläutert: „Momentan haben wir das Problem, dass wir wegen der allgemeinen Wirtschaftslage nicht so viel zu tun haben.“ Die mögliche baldige Folge: Kurzarbeit. „Wir leben von der Hand in den Mund in der Sägeindustrie“, erklärt Tritschler weiter.

20 Mitarbeiter hat das Vöhrenbacher Unternehmen. Die Aufträge kämen im kleinen Sägewerk eher ad hoc, ohne großen Vorlauf oder Quartalsbestellungen. „Wir warten auf Aufträge und hoffen, dass etwas reinkommt“, erläutert Tritschler die Lage und bekennt: „Für uns ist das derzeit auch keine einfache Situation.“

Abgeneigt gegen neue Bewerber sei man natürlich nicht: „Wenn jetzt jemand kommen würde, der zu uns passt, würden wir ihn auch nehmen – aber eben im nächsten Jahr.“ Lernen kann man im Sägewerk Willmann den Beruf des Holzbearbeitungsmechanikers. Ein Lehrling hat kürzlich seine Ausbildung abgeschlossen. Um neue zu finden, ist das Unternehmen auch auf Berufbildungsmessen vertreten. Auch habe man versucht, über Praktika bei den jungen Menschen aus der Region Interesse zu wecken.

Wichtig sei dem Unternehmen – gerade auch in Anbetracht seiner geringen Größe –, dass die Mitarbeiter aus der Region kommen. „Dann können wir uns auf sie verlassen“, betont Tritschler, „denn wir hoffen als Ausbilder, dass wir die Jungen auch ans Unternehmen binden können.“

Sieben von neun Stellen unbesetzt

Auch beim Bauunternehmen Hermann in Furtwangen gibt es noch offene Azubiplätze, wie Prokurist Bernd Klausmann erklärt. Pro Jahr hat das Unternehmen neun Ausbildungsplätze zu vergeben – doch auch hier gibt es Bewerbermangel: Von neun angebotenen Plätzen seien in diesem Jahr sieben unbesetzt geblieben.

Erfreulich jedoch: Neben einem Zimmerer hat kürzlich auch ein Azubi im Hochbau seine Ausbildung im Unternehmen gestartet. „Da müssen wir uns glücklich schätzen, dass wir jemanden haben“, betont Klausmann. Denn selbstverständlich ist das nicht – die Ausbildungsplätze sind nicht im gleichen Maße begehrt. Im Stahlbeton- sowie im Straßen- und Tiefbau finden sich bereits seit einigen Jahren kaum noch Interessierte.

Anders sieht es im Holzbau aus: Der Beruf des Zimmerers ist so beliebt, dass in manchem Jahr sogar vier Auszubildende eingestellt werden können. Dennoch habe es in diesem Jahr Bewerber gegeben, die man abgelehnt habe. „Manchmal spürt man, dass es die falschen Personen sind“, sagt Klausmann und erklärt: „Bei den Zimmerern können wir uns wirklich die Besten rauspicken, da haben wir den Luxus.“

Woran diese Präferenz liegt, darüber kann Klausmann nur Mutmaßungen anstellen: „Vielleicht weil die jüngere Generation bewusster und grüner denkt – und dass Holz dann als Baustoff punktet.“ Klausmann hofft, dass sich das irgendwann wieder ändern wird – seine Prognose ist aber eher pessimistisch. „ Wenn wir realistisch sind: Wir haben niedrige Geburtenzahlen, und der Bau hat keinen so guten Ruf – von daher wird das relativ schwierig.“

Auch Jan Stange von IEF-Werner in Furtwangen, der im Unternehmen die Mechatroniker ausbildet, bestätigt, dass Ausbildungsstellen immer öfter nicht besetzt werden. Ein Mechatroniker-Azubi hat zum 1. September seine Ausbildung begonnen – Plätze hätte es zwei gegeben. Auch die Stelle für einen Industriekaufmann oder -frau blieb unbesetzt – eine Bewerberin sprang noch kurzfristig ab. Neuerdings bildet das Unternehmen, das auf Automatisierungstechnik spezialisiert ist, auch Fachinformatiker aus; diese Stelle sei aber noch nicht besetzt worden.

Studium wird bevorzugt

Die Bewerbungslage sei auch in diesem Jahr wie auch in den vergangenen „sehr schwach“ ausgefallen, sagt Stange. „Gefühlt haben nur noch wenige Lust auf Arbeit oder wollen eben studieren – das ist wohl das Hauptproblem.“

Einen Grund dafür sieht er auch in mangelnder Aufklärung – auch an Schulen. „Wenn ich da an meine Schulzeit denke , da waren mal Berater in der Schule, mal haben Eltern Berufe vorgestellt.“ So, meint Stange, hätten Schüler keine Orientierung.

„Studieren ist cool“ – so würden die meisten heute denken. „Im vergangenen Jahr hatten wir auch nur einen Azubi; einer hat nach sechs Tagen seine Ausbildung beendet. Das Jahr davor hatten wir gar keinen Azubi“, resümiert er. Stanges Zukunftsprognose fällt daher eher pessimistisch aus: „Wenn ich sehe, wie viele Leute in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, da laufen wir auf ein großes Problem zu.“

Für das Unternehmen seien die Azubis wichtig. „Wir brauchen teils monatelang, um Stellen zu besetzen – deshalb bilden wir auch schon selber aus, aber finden ja niemanden mehr, den wir ausbilden.“ Dass dem so ist, kann er nicht verstehen, sprechen doch etwa geregelte Arbeitszeiten und eine saubere Umgebung für eine Tätigkeit im Unternehmen.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Für das kommende Jahr sind bereits drei Ausbildungsstellen besetzt. „Ich weiß nicht, ob das nun ein Trend ist oder einfach nur Glück.“ Doch das Unternehmen hat sich um die neuen Azubis auch bemüht: So veranstaltete es einen Azubi-Abend, war auf der Furtwanger Berufsbildungsmesse aktiv und zeigt Präsenz auf Instagram. Die Unternehmen müssten selbst aktiv sein, ist Stange sicher.