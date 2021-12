Welcher Beruf ist für mich der richtige? Weil coronabedingt die sonst üblichen Praktika und Betriebsbesichtigungen ausgefallen sind, laden über 20 Betriebe und Einrichtungen in Furtwangen zu einem Azubi-Abend ein.

Auf Initiative einiger Betriebe in Furtwangen und Gütenbach hat die Stadt Furtwangen diesen Azubi-Abend ins Leben gerufen. Weil Praktika und Betriebsbesichtigungenin den vergangenen Monaten nicht möglich waren, fehlt den jungen Leuten der Einblick in mögliche Lehrbetriebe.

Alle Schüler, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, sind daher aufgerufen, am Donnerstag, 18. November, zwischen 16 und 21 Uhr in die teilnehmenden Betriebe zu schnuppern. Über 20 Firmen und Einrichtungen aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung, Gastronomie und Soziales haben sich zu diesem Azubi-Abend zusammengeschlossen. Informationen zu den Betrieben und den Ansprechpartnern sowie Besonderheiten finden die Leser im Kasten „Teilnehmende Firmen“ auf dieser Seite.

Auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Furtwangen gibt es außerdem Hinweise auf mögliche Änderungen bezüglich der Corona-Situation.

Eine Anmeldung für die Interessenten vorab ist nach derzeitigem Stand nicht nötig. Allerdings muss ein 3G-Nachweis vorgelegt werden. Eltern und Begleitpersonen sind ebenfalls willkommen. (sk)

Teilnehmende Firmen

Otto Ganter GmbH & Co. KG, Ansprechparter Christof Kuner, Telefon 650 7283, Homepage www.ganternorm.com.

E.Wehrle GmbH, Ralph Wehrle 940146, www.wehrle.de.

Rena Technologies GmbH, Manfred Nopper 9313456, www.rena.com.

S. Siedle & Söhne OHG, Monique Roigk und Mathias Seeburg 63-471, www.siedle.de.

B. Ketterer Söhne GmbH & Co.KG, Mickey Kälz und Philipp Scherzinger 6569-297, www.ketterer.de.

Höhengasthaus „Kolmenhof“ Katharina und Christoph Dold 9310 0, www.kolmenhof.de.

IEF-Werner GmbH, Katrina Hettich und Jan Stange 925-118, www.ief.de.

St. Cyriak Wohnen & Pflege, Stefanie Weiß 93 04 41 7, www.st-cyriak.de.

Kindergarten St. Martin, Nicole Bauseler 50 42 170, www.familienzentrum-furtwangen.de.

Kindergarten St. Elisabeth, Tina Reutlinger 50 42 170, www.familienzentrum-furtwangen.de.

Kindergarten Maria Goretti, Marcel Wetzig 07723 50 42 170, www.familienzentrum-furtwangen.de.

Hort im Maria Goretti, Sabine Waltersperger 50 42 170, www.familienzentrum-furtwangen.de.

Stadtverwaltung Furtwangen, Simone Wehrle 939121 www.furtwangen.de.

Gemeinde Gütenbach, Franziska Spath 07723 930611, www.guetenbach.de.

E.Dold & Söhne GmbH & Co. KG, Simone Wolf 07723 654256, www.dold.com

Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik GmbH, Felix Ganter und Florian Brender 07723 655354, www.koepfer.com Adresse beachten: Wendelhofstraße 14.

Ernst Reiner GmbH & Co. KG, Christof Kammerer und Andreas Scherzinger 07723 657255, www.reiner.de PCR-Test für Begleitpersonen erforderlich.

Oskar Ketterer Druckgießerei GmbH, Kuno Häußer 9307963, www.ketterer-druckguss.de

Gebr. Faller GmbH, Raffaela Stern 651118, www.faller.de.

Scherzinger Pumpen GmbH & Co.KG, Reinhard Dotter 650 6973, www.scherzinger.de.

Sozialstation Oberes Bregtal, Jürgen Wahl 504 990, www.sozialstation-furtwangen.de.