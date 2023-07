Dröhnend lauter Motorenlärm, erhebliche Lärmbelästigungen – die sogenannten Autoposer ziehen vielerorts die Wut vieler Bürger auf sich. Autoposer – mit diesem Begriff bezeichnen Behörden Autofahrer, die mit aufheulenden Motoren an belebten Plätzen vorbeirollen, um mit ihren Wagen aufzufallen – und anzugeben. Die dafür genutzten Autos zeichnen sich zumeist durch leistungsstarke Motoren und Tuning aus. Oftmals drehen Autoposer mit ihren Fahrzeugen an belebten Orten der Innenstadt ihre Runden und verursachen dabei absichtlich eine erhebliche Lärmbelästigung.

Das ist auch in Furtwangen immer öfter der Fall. Jetzt möchte man dieses Verhalten nicht mehr länger tolerieren: Stadt und Polizei wollen nun die Maßnahmen gegen Autoposer verstärken. „Die Autoposer stellen für unsere Bürger eine große Belästigung dar“, sagt Gemeindevollzugsbeamte Hermann Fengler. Zudem, betont er, „sind sie eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer“.

Die Autoposer – in der Regel junge Menschen zwischen 18 Und 30 Jahren – sind in Furtwangen hauptsächlich auf dem Marktplatz vertreten. „Es ist für sie ja auch nur interessant, wenn sie gesehen werden“, sagt Fengler augenzwinkernd. „Und mit ihrer Auspuffanlage verschaffen sie sich Gehör.“ Von Imponiergehabe spricht der Vollzugsbeamte und erklärt: „Man ist in diesem Alter einfach in einer Phase, in der man etwas ausprobieren möchte.“

Doch trotz allem Verständnis: Von verärgerten Bürgern ist dieses Verhalten in der jüngsten Zeit nun immer wieder zur Anzeige gebracht worden – sowohl verbal als auch schriftlich, informiert Fengler. „Das beschäftigt die Bevölkerung einfach – und das Thema ist ja derzeit auch in aller Munde und schlägt bundesweit Wellen.“ Hinter diesen Beschwerden steckten auch Ängste – und diese seien ernst zu nehmen, betont er.

Wenn der Papa das spitz kriegt...

Und diese Ängste werden nun auch ernst genommen: Die betroffenen Fahrzeuge wurden ermittelt, die Halter von der örtlichen Polizeibehörde zu einem Gespräch eingeladen. „Leider sind weder die Fahrer noch die Halter erschienen“, berichtet Fengler. Stattdessen hätten jedoch einige der Halter – allesamt Väter der betroffenen jugendlichen Fahrer – telefonisch das Gespräch gesucht. Erfreulich: „Wir haben recht wertvolle Gespräche geführt“, betont der Vollzugsbeamte. Freundlich, kooperativ und verständnisvoll hätten sich die Gesprächspartner gezeigt. „Man merkte, dass sie sich ärgern über das Verhalten der Kinder.“ Auch sei deutlich geworden, dass es „sehr ernste Familiengespräche gegeben haben muss“. Die jungen Fahrer seien im Alltag eigentlich sehr umgänglich. „Es gab noch nie ein böses Wort zu mir“, sagt Fengler – und gebraucht das Wort „Lausbuben“.

Dennoch habe man nun verstärkt ein Auge auf die Autoposer. „Immerhin geht es um Belästigung und Ruhestörung“, betont Fengler. Und ungefährlich sei das Ganze auch nicht immer, meint der Vollzugsbeamte – und erinnert an den Unfall, bei dem kürzlich ein Autofahrer in der Innenstadt in mehrere Häuser krachte. Er wolle „kein Spielverderber“ sein. Aber: „Man macht sich Sorgen, will schützen und aufklären.“