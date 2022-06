Julia Elsässer-Eckert aus Neukirch stellt ihre großformatigen Bilder zum Thema „Frau am Tisch“ aus, Künstlerin ist ausgebildete Fassmalerin und Vergolderin

Das „Kunschtstüble“ ist Plattform einer Ausstellung mit dem Titel „Frau am Tisch“. Die in Neukirch wohnende Künstlerin Julia Elsässer-Eckert präsentiert dazu großformatige Gemälde. Eröffnung der Ausstellung war am Samstag im