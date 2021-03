Fünf Jahre nach der Erstauszeichnung wollten die drei Furtwanger Grundschulen ein Schulfest zur Wiederauszeichnung der Naturpark-Schulen veranstalten. Geplant war das Fest für den Sommer 2020, so geht aus einer Pressemeldung hervor. Aufgrund der anhaltenden Corona-Lage haben die Stadt Furtwangen und die Naturpark-Schulen nun beschlossen, die Wiederauszeichnung nur im Rahmen einer Urkunden-Übergabe durchzuführen. Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Kühne übergab die Urkunden jetzt den Schulleiterinnen Andrea Weiß von der Grundschule Neukirch, Cornelia Jauch von der Friedrichschule und Katrin Disch von der Anne-Frank-Schule.

Rückendeckung vom Gemeinderat

Manfred Kühne konnte erfreut berichten, dass sich der Gemeinderat in den vergangenen Jahren stets einstimmig für die Weiterführung der Naturpark-Schulen ausgesprochen habe. Die Naturpark-Schule ist seit dem Schuljahr 2014/15 fester Bestandteil des Curriculums der drei Furtwanger Grundschulen. Im Rahmen von Unterrichtsgängen entdecken die Kinder die Artenvielfalt von Wiesen und Wäldern und erforschen das Leben in Bach und Teich. Aktionen im Museumsgasthaus Arche mit Rollenspielen sowie das Projekt „Kochen wie zu Uromas Zeiten“ lassen die regionale Geschichte lebendig werden. Das Deutsche Uhrenmuseum ist ebenso fester Bestandteil des Themenspektrums wie der Besuch der Linachtalsperre mit Kraftwerk, des Hinterbauernhofs in Linach sowie des Bienenlehrpfades an der Hochschule Furtwangen.

Netzwerk von 30 Schulen

Biologin und Umweltpädagogin Stefany Lambotte koordiniert in Furtwangen die Naturpark-Schulen von Beginn an. Mit Lehrkräften der Schulen hat sie die vielseitigen Module auf Basis des Bildungsplanes ausgearbeitet. Im Südschwarzwald gibt es ein Netzwerk von rund 30 Naturpark-Schulen. Sie sind ein Kooperationsprojekt zwischen dem Naturpark Südschwarzwald, der jeweiligen Stadt sowie den beteiligten Schulen. Der Naturpark unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Finanzierung der Naturpark-Schulen.