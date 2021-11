von Christa Hajek

Die Räume der evangelischen Kirche in Gütenbach werden zu Wohnungen umgebaut, das Gebäude im Ortszentrum ist verkauft. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Gremium billigte ohne Diskussionen den Umbauplan. Im Obergeschoss, wo bisher der Gemeindesaal seinen Platz fand, werden zwei Wohnungen ausgebaut. Sie erhalten Terrassen. Im Untergeschoss ist bereits eine Wohnung vorhanden, die soll einen Freisitz erhalten. Vor dem Gebäude wird ein Carport errichtet.

Kritik an Breitband

Das Gütenbacher Breitbandnetz wird am Mittwoch, 24. November um 17 Uhr feierlich in Betrieb genommen. Das kündigte Bürgermeisterin Lisa Hengstler in der Sitzung an. Die Mitteilung hatte eine kurze Debatte im Gremium zur Folge.

Gemeinderat Lorenz Wiehl reklamierte zum wiederholten Mal, dass die versprochene Leistung nicht ankommt, dass auch seine Anfragen bei der Firma nicht befriedigend beantwortet wurden. „Keine Probleme“ hatten allerdings die Gemeinderäte Jürgen Kriechenbauer und Josef Rösch.

Das Funknetz wird zum Jahresende abgeschaltet, beantwortete die Bürgermeisterin eine Anfrage von Gemeinderat Sebastian Weiss, nur noch wenige Teilnehmer seien angeschlossen. Sie werden informiert.

Weihnachtsmarkt

Der Gütenbacher Christkindelmarkt findet am Samstag, 4. Dezember statt, teilte Bürgermeisterin Lisa Hengstler dem Gemeinderat mit. Die Stände werden auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle aufgebaut, in der Halle findet eine Krippenausstellung statt. Für die festliche musikalische Unterhaltung wird an dem Tag der Akkordeon-Spielring sorgen.