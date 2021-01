von Stefan Heimpel

Auch in der Silvesternacht gab es in Furtwangen Kontrollen zur Corona-Verordnung des Landes durch den Vollzugsbeamten der Stadt Hermann Fengler.

Er bescheinigte den Furtwanger Bürgern, dass sie sich weitgehend an die Vorgaben hielten. Auch der Rundgang an Silvester rund um Mitternacht verlief relativ ereignisarm.

Verständnis ist gewachsen

Für Hermann Fengler war die Silvesternacht aber auch der Anlass für einen kleinen Rückblick auf neun Monate Pandemie und entsprechende Kontrollen Tag für Tag. Gegenüber dem Frühjahr habe sich die Situation und auch das Verständnis von Seiten der Bürger hier wesentlich gebessert, so die Einschätzung von Hermann Fengler.

In der Silvesternacht selbst war er gemeinsam mit Stadtjugendpfleger Dirk Maute unterwegs. Zum einen sei es bei solchen Kontrollen wichtig, nicht allein zu sein, auch um einen Zeugen bei entsprechenden Vorfällen zu haben. Zum anderen sind im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung immer wieder auch Jugendliche beteiligt, für die Dirk Maute dann ein guter Ansprechpartner sei.

So wurde nach einer Information durch das Polizeirevier St. Georgen auf dem Spielplatz in der Weiherstraße eine größere Gruppe vorgefunden. Doch als diese das städtische Fahrzeug bemerkten, löste sich die Gruppe sehr schnell auf und war verschwunden.

Anzeige wegen Feuerwerk

Anschließend wurden Personen angetroffen, die auf dem Gehweg in der Eichendorffstraße ihr Feuerwerk abbrannten. Da dies allerdings nur auf privatem Grund und nicht im öffentlichen Straßenraum erlaubt war, wurden nach einer entsprechenden Belehrung die Personalien aufgenommen und eine Anzeige an das Landratsamt weitergeleitet.

Mehrere Personen angetroffen

Ansonsten machten die beiden bei ihrer zweistündige Rundfahrt durch die Stadt keine nennenswerte Beobachtungen. Mehrmals wurden Einzelpersonen angetroffen, die trotz Ausgangssperre noch unterwegs waren. Doch in allen Fällen zeigte sich hier, dass dies begründet war, beispielsweise durch die Pflege für ein Familienmitglied. Ebenso waren Menschen auf dem Heimweg von ihrer Arbeit, wie eine entsprechende Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers belegte. Die verschiedenen Kontrollen stießen bei den Betroffenen auf Verständnis und Einsicht.

Seit Pandemie-Beginn fast täglich unterwegs

Seit dem Beginn der Pandemie im März war Hermann Fengler fast täglich unterwegs in den verschiedensten Bereichen von der Straße über die Gaststätten bis zu den Geschäften, um entsprechende Kontrollen durchzuführen.

Meist Bußgeld nach Anzeigen

In dieser Zeit habe er rund 150 Anzeigen wegen Übertretung der Verordnungen an das Landratsamt weitergeleitet. In fast allen Fällen hätte es für die Übertretungen auch ein entsprechendes, meist recht hohes Bußgeld gegeben. Sogar ein Gerichtsverfahren nach einer Überschreitung im Frühjahr im Bereich der Gastronomie gab es als Folge seiner Anzeige. Doch auch hier bestätigte das Gericht das dann vom Landratsamt festgestellte Bußgeld von 3500 Euro.

Für Hermann Fengler gibt es bei der Einhaltung der Corona-Verordnungen keinen Spielraum, „denn hier geht es um Leben und Tod“, wie er deutlich macht. Dies werde ihm nicht zuletzt aus seiner beruflichen Tätigkeit als Altenpfleger immer wieder bewusst.

Zahl der Verstöße nimmt ab

Inzwischen ist in der Stadt bekannt, dass Hermann Fengler regelmäßig und sehr konsequent kontrolliert. Die Zahl der Verstöße gegen die Corona-Verordnung nehme daher auch deutlich ab. Spätestens, wenn einmal ein Bußgeld von 100 Euro oder mehr bezahlt werden musste, wüssten die Betroffenen, dass sie sich an die Vorgaben halten müssen.