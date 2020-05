von Bernward Janzing

Der April war in Furtwangen der sonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen – und damit sogar sonniger als ein mittlerer Juli. Die Temperaturen waren extrem hoch, sie entsprachen fast einem mittleren Mai, während die Trockenheit ungewöhnlich früh im Jahr schon wieder dramatische Züge annahm.

Der Ort erlebte im April mit 27 Tagen am Stück die längste Trockenperiode seit Herbst 1986: Vom 31. März bis 26. April fiel an der Wetterstation auf dem Kussenhof kein messbarer Niederschlag. In den letzten vier Tagen des Monats gab es dann doch noch etwas Regen, doch mit nur 22 Litern pro Quadratmeter blieb der April der zweittrockenste seit Messbeginn 1979. Der langjährige Mittelwert wurde gerade zu 19 Prozent erreicht.

März und April zu trocken

Lediglich im April 2007 war es mit nur 13 Litern noch trockener gewesen. Damals aber war – anders als in diesem Jahr – nicht schon der März zuvor zu trocken gewesen. In diesem Jahr hingegen war schon seit dem 13. März kaum noch Regen gefallen, so dass in anderthalb Monaten (in den 45 Tagen bis zum 26. April) magere elf Liter pro Quadratmeter zusammen kamen. Betrachtet man alle Kalendermonate, dann liegt der April 2020 in der Liste der trockensten Monate auf Platz sieben in den nunmehr gut 41 Beobachtungsjahren.

Elfter Monat in Folge zu warm

Die Temperaturen waren auch im April wieder entsprechend hoch – er war der elfte Monat in Folge, der zu warm war. Mit einer Mitteltemperatur von 9,2 Grad war der April um 4,4 Grad zu warm und steht damit hinter den Jahren 2018 (9,6 Grad) und 2007 (9,4 Grad) auf Platz drei seit Beginn der Furtwanger Messungen.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Besonders deutlich zeigt sich im nunmehr 42. Jahr der Aufzeichnungen im April der Anstieg der Temperaturen. Vor der Jahrtausendwende war der April im Mittel noch 3,8 Grad kühl gewesen, in der Zeit seither liegt der Durchschnitt bei 5,7 Grad. Da auch die ersten drei Monate des Jahres 2020 zum Teil erheblich zu mild waren, liegt das Jahr aktuell um 3,4 Grad im Plus – der wärmste Jahresbeginn seit Start der Wetterbeobachtungen.

Lange Wärmeperiode

Es waren in den vergangenen Wochen aber nicht einzelne Extremwerte, die auffielen, es war vielmehr die Dauer der Wärmeperiode. So blieb einerseits der Höchstwert des Monats mit 19,5 Grad am 16. April noch deutlich unter dem Spitzenwert von 2012, der bei 25 Grad lag. Andererseits aber gab es 25 Tage mit einer Tagesmitteltemperatur von mindestens fünf Grad – ein solcher Mindestwert definiert die Vegetationsperiode. Im Mittel bringt der April nur 14 solcher Tage.

Nur sechs Frosttage

Der Monatstiefstwert wurde in den Morgenstunden des 1. April mit minus sechs Grad ermittelt. Der historische Tiefstwert für April liegt bei minus 12,5 Grad im Jahr 1986. Mit nur sieben Frosttagen blieb der April 2020 deutlich unter dem Normalwert, der bei 15 Frosttagen liegt.

Ostwind trocknet Böden aus

Aufgrund des extrem verregneten Februars liegt das Jahr nach vier Monaten bei den Niederschlägen mit 634 Litern pro Quadratmeter zwar noch knapp im Plus. Doch das ist angesichts der Trockenheit im April nur ein schwacher Trost, zumal mitunter auch noch trockener Ostwind, besonders stark am 20. und 21. April, die Böden stark austrocknete.

Für die Landwirtschaft und den Wald wäre nun ein Mai, wie jener des Jahres 1983 willkommen, denn der brachte 255 Liter Regen. Es müssen dann ja nicht gleich 114 Liter an einem einzigen Tag sein, wie sie am 31. Mai 2000 gemessen wurden.