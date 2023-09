In Furtwangen gab es bislang drei Apotheken, jetzt sind es noch zwei: Die Breg-Apotheke mit Geschäftsführerin Marianne Koepfer sowie die Linden-Apotheke von Klaus Rapp. Er führte auch die nun geschlossene Apotheke am Markt. Unsere Redaktion sprach mit Natalie Weisser, der langjährigen Mitarbeiterin der Linden-Apotheke, über die Hintergründe der Schließung.

Personalmangel sei letztlich der Grund gewesen, der zur Schließung der Apotheke am Markt geführt hatte. Die bisherige Apothekerin dort sei in den Ruhestand gegangen und eine Nachfolge, auch nach längerer Suche, konnte nicht gefunden werden, erklärt Weisser. Diese Probleme sind verbreitet. Ein Handelsvertreter habe ihr berichtet, dass in seinem Bezirk alleine im August sieben Apotheken geschlossen hätten.

Gewinnspannen: Die Geschäftsführerin der Breg-Apotheke, Marianne Koepfer, weist aber auch auf die kleiner gewordenen Gewinnspannen hin, die den Apotheken zusetzen würden. Die Gewinnspannen für verschreibungspflichtige Medikamente seien vorgegeben. Im Gegenzug stiegen aber Personalkosten und die Beschaffungskosten für Medikamente. Auch der zeitliche Aufwand bei der Bestellung sei gewachsen angesichts der Knappheit bestimmter Medikamente.

Die Geschäftsführerin der Breg-Apotheke, Marianne Koepfer, weist aber auch auf die kleiner gewordenen Gewinnspannen hin, die den Apotheken zusetzen würden. Die Gewinnspannen für verschreibungspflichtige Medikamente seien vorgegeben. Im Gegenzug stiegen aber Personalkosten und die Beschaffungskosten für Medikamente. Auch der zeitliche Aufwand bei der Bestellung sei gewachsen angesichts der Knappheit bestimmter Medikamente. Personalsituation: Die Linden-Apotheke befindet sich personell nun in einer besonders guten Situation, wechselten doch etliche Mitarbeiterinnen von der Apotheke am Markt zu ihr. Apotheker Rapp habe allen betroffenen Mitarbeiterinnen eine Übernahme angeboten, war zu erfahren. Lediglich zwei Angestellte hätten sich anderweitig entschieden, erklärt Weisser. Die anderen vier seien nun im Team der Linden-Apotheke.

Die Linden-Apotheke befindet sich personell nun in einer besonders guten Situation, wechselten doch etliche Mitarbeiterinnen von der Apotheke am Markt zu ihr. Apotheker Rapp habe allen betroffenen Mitarbeiterinnen eine Übernahme angeboten, war zu erfahren. Lediglich zwei Angestellte hätten sich anderweitig entschieden, erklärt Weisser. Die anderen vier seien nun im Team der Linden-Apotheke. Kundenreaktionen: Der Andrang dort hat sich nach der Schließung der Apotheke am Markt verstärkt. „Die Kunden sind teilweise schon enttäuscht über die Schließung“, weiß Weisser aus deren Rückmeldungen. Doch viele seien auch froh, dass es überhaupt noch Apotheken in Furtwangen gebe. Die Linden-Apotheke befinde sich rund 300 Meter entfernt von der geschlossenen Apotheke am Markt. Wem das zu Fuß zu beschwerlich ist, der kann einen Bringdienst in Anspruch nehmen.

Der Andrang dort hat sich nach der Schließung der Apotheke am Markt verstärkt. „Die Kunden sind teilweise schon enttäuscht über die Schließung“, weiß Weisser aus deren Rückmeldungen. Doch viele seien auch froh, dass es überhaupt noch Apotheken in Furtwangen gebe. Die Linden-Apotheke befinde sich rund 300 Meter entfernt von der geschlossenen Apotheke am Markt. Wem das zu Fuß zu beschwerlich ist, der kann einen Bringdienst in Anspruch nehmen. Das Online-Geschäft: Zum Service gehört mittlerweile auch die Möglichkeit der Online-Bestellung. Damit möchten die Apotheken vor Ort im Internet-Geschäft mitmischen. Weisser erwähnt die „Meine Apotheke“-App Mea, über welche die Nutzer über ihre Apotheke vor Ort Medikamente bestellen können. Auch Fragen könnten Kunden über das Portal stellen. Vor allem jüngere Leute würden das nutzen, gerade unter den vielen Studenten in Furtwangen. „Man muss mitmachen beim Internet-Geschäft. Das wird immer mehr kommen“, ist Weisser überzeugt.

Zum Service gehört mittlerweile auch die Möglichkeit der Online-Bestellung. Damit möchten die Apotheken vor Ort im Internet-Geschäft mitmischen. Weisser erwähnt die „Meine Apotheke“-App Mea, über welche die Nutzer über ihre Apotheke vor Ort Medikamente bestellen können. Auch Fragen könnten Kunden über das Portal stellen. Vor allem jüngere Leute würden das nutzen, gerade unter den vielen Studenten in Furtwangen. „Man muss mitmachen beim Internet-Geschäft. Das wird immer mehr kommen“, ist Weisser überzeugt. Zukunft noch unklar: Wie geht es nun weiter mit den Räumlichkeiten der Apotheke am Markt, die sich ja in bester Lage in der Friedrichstraße befinden? Das sei noch nicht geklärt, weiß Weisser vom Inhaber Klaus Rapp. Derzeit sei man noch damit beschäftigt, das Warenlager in den Räumen dort zu räumen und in die Linden-Apotheke zu übernehmen.

Seitdem die Apotheke am Markt geschlossen hat, bemerkt man auch in der Breg-Apotheke in der Bregstraße einen höheren Kundzulauf. „Es kommen jetzt schon mal neue Patienten“, berichtet Marianne Koepfer. Sie vermutet, dass sich das nach den Sommerferien, wenn einige Ärzte nach dem Urlaub wieder ihre Praxen öffnen, verstärken könnte. Aber das sei abzuwarten.

Übrigens ist die Personalnot auch in der Breg-Apotheke ein bekanntes Thema. „Wir suchen schon lange eine PTA“, erklärt Koepfer. Die bisherige pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) habe aus Altersgründen mittlerweile ihre Vollzeitstelle aufgegeben. Das führe zwangsläufig dazu, dass Kunden gelegentlich mal etwas warten müssten, bis sie bedient werden. Denn trotz allem wolle man den Kunden eine gute Beratung bieten.