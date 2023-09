Die Kleiderkammer in Furtwangen war seit ihrem Bestehen eine beliebte Anlaufstelle bei Flüchtlingen. Nun hat sie geschlossen. Nicht etwa, weil der Bedarf zurückgegangen ist. Ganz im Gegenteil. Der Ansturm wurde zuletzt immer größer.

Eröffnet wurde die Kleiderkammer mit dem Zustrom ukrainischer Flüchtlinge nach Furtwangen. In Furtwangen war die Kleiderkammer zuerst in der Gemeinschaftsunterkunft in der Albert-Schweitzer-Straße untergebracht. Dort wurden von der Bevölkerung gespendete Kleider angeboten, aber auch Haushaltsgegenstände. Später wechselte die Kleiderkammer in die Bregstraße 3 und war seit Dezember vergangenen Jahres offen auch für Flüchtlinge aus anderen Nationen, berichtet die städtische Integrationsbeauftragte Arikosi Beha. In den vergangenen Monaten sei der Andrang in der Kleiderkammer immer größer geworden.

Einige Flüchtlinge hätten ihre mitgebrachten Taschen mit Kleidung und Gegenständen prall gefüllt. „Wir haben nicht verstanden, warum sie so viel mitnehmen“, fragt sich Beha. Ob die Flüchtlinge das tatsächlich für sich brauchten? Oder haben manche etwas davon weiterverkauft? Das lasse sich letztlich nicht genau sagen. Fakt sei aber, dass die vier ehrenamtlichen Kräfte durch den Ansturm „fix und fertig“ waren und wegen der Arbeitsbelastung nicht mehr weitermachen wollten. Bislang hatte die Kleiderkammer dienstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. In den vergangenen beiden Wochen seien die Öffnungszeiten ausgeweitet worden, um die Lager zu leeren, bevor die Kleiderkammer am 6. September das letzte Mal öffnete.

In einer Mitteilung der Stadt wird betont, dass es zu einem „enormen Zulauf in den letzten Monaten, vor allem aus umliegenden Gemeinden wie etwa Villingen-Schwenningen“ gekommen sei, was schlussendlich zu einer Überlastung der „Kleider- und Mehr-Kammer“ in Furtwangen geführt habe. „Trotz aller Bemühungen und einem unschätzbaren persönlichen Engagement der Ehrenamtlichen ist die anhaltende Belastung nicht mehr tragbar“, weshalb die Einrichtung nun geschlossen wurde. „Wir danken allen Spendern und Unterstützern für ihre Großzügigkeit. Allerdings möchten wir darum bitten, keine Gegenstände mehr vor der Kleiderkammer oder bei Familie Guhl abzustellen“, erklärt Furtwangens Hauptamtsleiter Florian Merz.

Die ehrenamtlichen Helfer würden die Geflüchteten in Furtwangen weiterhin „tatkräftig mit großem Engagement“ unterstützen, schreibt die Stadt. Sollte dabei ein konkreter Bedarf an bestimmten Gegenständen festgestellt werden, werde dies über offizielle Kanäle bekannt gegeben.

Derzeit sind bei der Stadt 170 Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet und 135 aus anderen Nationen, darunter aus Afghanistan, Syrien, Türkei, Irak, Kamerun, Iran und China, informiert die städtische Integrationsbeauftragte Arikosi Beha. Es gebe aber noch weitere Flüchtlinge in der Stadt, die bei der Stadt nicht mehr als solche gemeldet seien, weil deren Wohnortspflicht weggefallen sei. Wichtig bei der Integration sei das Erlernen der deutschen Sprache. Für kostenpflichtige Kurse bei der VHS fehle aber vielen das Geld. Die Stadt bemühe sich um eine Zulassung für Integrationskurse, über die kostenfreie Sprachkurse angeboten werden könnten.

Die Flüchtlinge seien interessiert, vor Ort Arbeit zu finden. Nach Erfahrung von Arikosi Beha finden Ukrainer hier eher eine Beschäftigung. Sie vermutet, das liegt daran, weil in den Unternehmen zum Teil russischsprachige Arbeitnehmer beschäftigt sind, was wiederum die Kommunikation mit ukrainischen Mitarbeitern erleichtere. Auf ehrenamtlicher Basis und kostenfrei läuft das Sprachcafé in der Baumannstraße im evangelischen Gemeindehaus, in dem ebenfalls deutsche Sprachkenntnisse vermittelt werden. Arikosi Beha ist als Integrationsbeauftragte eine beliebte Ansprechpartnerin für Flüchtlinge. Am häufigsten werden sie wegen Hilfe „bei Behördensachen“ angefragt.

Bei ukrainischen Flüchtlingen stellt Arikosi Beha vermehrt den Wunsch fest, dauerhaft in Deutschland bleiben zu wollen. Als Hauptgrund werde auf die mittlerweile eingeschulten Kinder verwiesen, denen man „ein Durcheinander“ beim Schulbesuch durch einen Wechsel zurück in die ukrainische Heimat ersparen wolle. Auch der womöglich noch länger andauernde Krieg in der Ukraine spiele eine Rolle. Etwa 50 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge in Furtwangen wollen mittlerweile in Deutschland bleiben, die anderen wieder zurück, so die Einschätzung von Beha.