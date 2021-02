Pizzakartons sind an sich eine feine Sache. Die quadratischen Schachteln sind perfekt, um sich die Lieblingspizza liefern zu lassen oder selber abzuholen. Doch spätestens wenn der Hunger gestillt ist und der Karton leer übrig bleibt, entsteht das Problem der Entsorgung. Wenn die Pizzakartons in den üblichen Mülleimern entlang den Straßen oder auf Plätzen entsorgt werden, sind diese Müllbehälter recht schnell überfüllt.

Entsorgung ist eine Herausforderung

In Amerika gibt es schon seit langem spezielle Pizzaboxen, in denen ausgediente Kartons entsorgt werden können. Und auch in immer mehr Gemeinden hierzulande werden solche Pizzaboxen genutzt. Die Entsorgung von Pizzakartons stellt auch die Stadt Furtwangen vor Herausforderungen. Kurzerhand wurde daher entschieden, das amerikanische Prinzip der Pizzaboxen zu testen.

Prototyp aus Aluminium aufgestellt

Die Firma Kammerer Bedachungen in Rohrbach hat einen Prototyp aus Aluminium hergestellt, der nun am Otto-Hahn-Gymnasium aufgestellt wurde. Hausmeister Gerhard Biesemann möchte nun, wenn die Schule wieder startet, beobachten, wie diese Pizzabox genutzt wird und ob die Entsorgung durch diese Box einfacher wird. „An Spitzentagen hatten wir hier schon über 70 Pizza-Schachteln“, so Biesemann.