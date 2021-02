Furtwangen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule können Viertklässler nächsten Freitag virtuell in ihre Schul-Zukunft schauen

Das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit Realschule bietet trotz Corona auch in diesem Jahr den „Tag der offenen Tür“ an – pandemiebedingt allerdings ausschließlich online. Termin ist am kommenden Freitag, 26. Februar.