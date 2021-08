von Markus Reutter

Das 1912 erbaute Luisenkrankenhaus war früher als Krankenhaus und als Pflegeheim in Gebrauch, ruht jedoch schon viele Jahre im Dornröschenschlaf. Nun soll das unter Denkmalschutz stehende Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Hier das 1912 in Betrieb genommene Luisenkrankenhaus mit der Ansicht von der Krankenhausstraße aus. Ab 1984 war es ein Pflegeheim. Bild: Pro Immobilien | Bild: Pro Immobilien

Die auch als Bauträger auftretende Pro Immobilien in Schwenningen hat das Gebäude mit einem Teil des Grundstücks vom bisherigen Eigentümer, der benachbart zum Luisenkrankenhaus liegenden Firma BE Allbrass-Industrial (früher Siedle Warmpressteile), Ende vergangenen Jahres gekauft.

Die alte Heizungsanlage im Keller des Luisenkrankenhauses ist nicht mehr zu nutzen und hat viel Staub angesetzt. | Bild: Reutter

Ziel ist es nun, das Luisenkrankenhaus einer Wohnnutzung zuzuführen, erklärt Vincent Schneider, Projektentwickler bei Pro Immobilien. So sollen dort 20 Wohnungen mit einem bis drei Zimmern entstehen. Das komme dem Trend hin zu kleineren Wohneinheiten für eine bis zwei Personen entgegen. Wobei sich an der Architektur des Gebäudes wenig ändern soll, versichert Schneider. Das äußere Erscheinungsbild bleibe. Auch die Architektur im Inneren werde größtenteils beibehalten, erklärt der Projektentwickler. Die Pläne würden mit dem Denkmalamt abgestimmt.

Überall blättern Tapeten und Putz in dem seit Jahren nicht mehr genutzten Gebäude ab. Bilder: Markus Reutter | Bild: Reutter

Markant ist die Hanglage, der sich das dreigeschossige Gebäude anpasst. Eine Tiefgarage sei nicht machbar, so Schneider. Es gebe aber vor dem Gebäude „eine riesige Hoffläche“, die fürs Parken genutzt werden könnte.

Der Projektentwickler tut sich schwer, einen genauen Zeitplan zu nennen. So gebe es im Baubereich Engpässe bei verschiedenen Materialien. Holz werde vermehrt in die USA und nach China geliefert und verknappe den Holzmarkt in Deutschland. Auch Stahl sei derzeit rar. Für Verzögerungen könnten auch die Absprachen mit dem Denkmalamt sorgen. Schneider vermutet, dass die Sanierungs- und Baumaßnahmen im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Bezugsfertig könnten die Wohnungen voraussichtlich Ende 2023 sein.

Die Pro Immobilien wird die fertig gestellten Wohnungen im ehemaligen Luisenkrankenhaus verkaufen. Möglich sei auch, dass die Pro Immobilien anschließend die Verwaltung übernehme, sofern das von den neuen Wohnungseigentümern gewünscht werde.

Bunte Motive schmücken das große Fenster am Eingang des Luisenkrankenhauses. | Bild: Reutter

Dass das ehemalige Luisenkrankenhaus einen besonderen Reiz für viele Leute hat, konnte Schneider feststellen. „Es gab schon öfters Anfragen von Leuten, dort Fotos machen zu wollen. Das Fernsehen war auch schon da.“ Solche verlassene Orte, im Fachjargon „Lost places“, haben ihren eigenen Charme. Der Zahn der Zeit gestaltet mit.

Die Stilllegung hat Spuren im Gebäude hinterlassen. „Über die Jahre ist ein bisschen an Substanz kaputt gegangen“, so Schneider. Auch zu Vandalismus sei es gekommen. Über das Dach sei vereinzelt Feuchtigkeit eingedrungen.

Gerade der Reiz des Vergänglichen, der sich an solchen Objekten zeigt, reizt so manchen Fotografen. Ihnen und dem Fernsehteam habe man den Zugang gewährt. „Es ist ja schön, wenn sich Leute dafür interessieren.“ Auch jetzt erhalte er immer noch Anfragen von Fotografen, die das ehemalige Luisenkrankenhaus im Bild festhalten wollen, bevor es denn eine neue Nutzung erfährt.

Der Beginn der Baumaßnahmen wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 sein.