von Markus Reutter

Gerade einmal eineinhalb Jahr war der neue Einrichtungsleiter des Alten- und Pflegeheims St. Cyriak, Benedikt Spath, im Dienst. Nun hat man sich einvernehmlich getrennt, wie der Trägerverein Caritas Altenheim Furtwangen mitteilt.

Uneins über strategische Ausrichtung

Seit Freitag, 19. Juni, gehen Spath und der Altenheimverein „getrennte Wege“, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Baake und sein Stellvertreter Rainer Lübbers am Montag informieren. Der Grund seien unterschiedliche Vorstellungen bei der strategischen Ausrichtung des Hauses gewesen. Es habe aber kein Fehlverhalten von Seiten Spaths gegeben.

Lob für Corona-Management

Ausdrücklich lobt Lübbers auch Spaths Corona-Management im Pflegeheim. „Ein längerer Prozess zwischen beiden Seiten hat schließlich zu einer einvernehmlichen Trennung geführt. Wir bedauern diesen Schritt, der nun doch erforderlich wurde“, so Baake und Lübbers in ihrer Stellungnahme.

Spath sei seit Freitag freigestellt von seiner Aufgabe als Einrichtungsleiter, sagt Lübbers. Die Stelle werde nun im Lauf dieser Woche in verschiedenen Medien ausgeschrieben. Baake hofft, dass „kurzfristig“ ein neuer Einrichtungsleiter gefunden wird. „Vorstand und Aufsichtsrat werden diese Stelle so bald als möglich wieder besetzen.

Abteilungsleitungen übernehmen

Für die Übergangszeit sind die Verantwortlichen überzeugt, dass die Abteilungsleitungen Verwaltung, Pflege und Hauswirtschaft in der Lage sind, „die Prozesse ordentlich und gewissenhaft und so wie bisher weiterzuführen“, teilen Baake und Lübbers mit.

„Wir haben ein wirklich gutes Team, mit dem wir zusammenarbeiten“, bescheinigt Lübbers den Abteilungsleitern eine hohe Kompetenz und Qualität ihrer Arbeit.

Enge Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat

Um die Finanzen des Altenheimbetriebs kümmere sich der Aufsichtsrat in Abstimmung mit dem Vorstand. Bei den monatlichen Treffen gebe es eine „enge Zusammenarbeit“ zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, merkt Baake an. Baake selbst war mehrere Jahre Einrichtungsleiter des Altenheims St. Cyriak, bevor er Ende 2017 in den Ruhestand verabschiedet worden war. Einige Monate hatte eine neue Einrichtungsleiterin den Posten inne, bevor Benedikt Spath das Haus seit Januar 2018 führte.