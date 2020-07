In der diesjährigen von Corona geprägten Urlaubszeit ist es wichtig, sich für Auslandsreisen beim örtlichen Ordnungsamt darüber zu informieren, wie man sich bei der Rückkehr aus dem Urlaub verhalten muss.

Reisewarnungen nicht für alle Länder aufgehoben

Zum einen sind zwar die Grenzen zu den Nachbarstaaten seit Mitte Juni wieder ohne Kontrollen passierbar. Die Reisewarnungen, die aufgrund der Corona-Pandemie ausgesprochen wurden, sind für viele europäische Länder wieder aufgehoben.

Vor der Reise gut informieren

Zum anderen gilt es aber trotzdem, sich weiterhin vor einer Urlaubsreise gut über die Situation im Zielgebiet und die rechtlichen Regelungen informieren. Dies gilt vor allem für Auslandsreisen.

14 Tage häusliche Quarantäne

Denn aufgrund der Corona-Verordnung zur Einreise-Quarantäne vom 14. Juli 2020 gilt für Rückreisende, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Die zurückkehrenden Urlauber haben sich unverzüglich bei der zuständigen Behörde zu melden.

Unverzüglich beim Amt melden

Für Furtwanger Bürger heißt das, sich umgehend beim Ordnungsamt Furtwangen, Nicole Quendt, unter Telefon 07723/93 91 46 oder per E-Mail an die Adresse nquendt.stadt@furtwangen.de zu melden und sich in eine 14-tätige häusliche Quarantäne zu begeben.

Bei negativem Covid-18-Test keine Quarantäne nötig

Das Ordnungsamt kann die Quarantäne aufheben, wenn die Person über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügt, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion vorliegen. Das Testergebnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen und darf bei Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Das ärztliche Zeugnis ist dem Ordnungsamt ebenfalls unverzüglich vorzulegen.

Umfangreiche Informationen wie zum Beispiel die Verordnungen oder auch eine Übersicht der Risikogebiete gibt es tagesaktuell im Internet: www.baden-wuerttemberg.de