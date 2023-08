Trauer um Ursula Cantieni: Die Schauspielerin ist am Dienstag in Baden-Baden im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Stadt und die Region verlieren in ihrer Person eine große Freundin und Unterstützerin, die den Namen Furtwangens weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt gemacht hat. Gerade Touristiker sind ihr dafür bis heute dankbar.

Geboren in der Schweiz, wuchs Ursula Cantieni seit ihrem neunten Lebensjahr in Stuttgart auf. Fast 30 Jahre lang, seit dem Start der Serie 1994, verkörperte Ursula Cantieni (75) die Figur der großherzigen Bäuerin Johanna Faller in der SWR- Schwarzwaldserie „Die Fallers“. Ende 2022 nahm sie ihren Abschied vom SWR-Fernsehen.

Besonders eng verbunden war sie stets mit dem Schwarzwald. Nach einer Wanderung mit ihrem Mann machte sie, begeistert von der Landschaft, den Ausblicken und der Natur beispielsweise der Redaktion der Serie den Vorschlag, den Westweg, der ja vom Brend Richtung Kalte Herberge direkt durch die Region rund um den Fallerhof führt, einmal in die Geschichte aufzunehmen. Eine „Pilgerwanderung“ war dann auch tatsächlich mit ihrer Fernseh-Freundin Leni Thema in der Serie einer Folge. Damit machte sie den Schwarzwald rund um Furtwangen einem Millionen-Publikum bekannt.

Als Bäuerin Johanna Faller war ihr Bild natürlich ganz eng verbunden mit dem in Furtwangen stehenden Fallerhof. Und hier präsentierte sie echte Landwirtschaft rund um das Haus im Garten oder auch im Stall des Hofs.

Ein wichtiges Anliegen war ihr – wie auch den anderen Darstellern der Fernsehserie – die Hilfe für krebskranke Kinder und hier besonders für die Rehaklinik Tannheim in VS-Tannheim. Jedes Jahr einmal kommen die Patienten der Klinik auch zu einem Besuch auf den Fallerhof und lernen dort immer wieder andere Schauspieler kennen. Auch Cantieni beteiligte sich an diesen Veranstaltungen für die jungen Patienten unter anderem mit einer Autogrammstunde.