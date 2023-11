Bei den Anfragen aus dem Gemeinderat zeigte sich bei der vergangenen Sitzung Anja Siedle von der Freien Wähler Fraktion schockiert über die plötzliche und völlig unerwartete Absage des bekannten Schwarzwald Bike Marathons 2024. Odin Jäger äußerte daraufhin sogar die Befürchtung, dass der Marathon endgültig beendet ist.

Anja Siedle hob hervor, dass der Marathon eine tolle Veranstaltung sei und nicht zuletzt auch jedes Jahr eine wichtige finanzielle Unterstützung der Rehaklinik Katharinenhöhe leiste. Als sie von der Absage erfuhr, sei sie entsetzt gewesen, es sei wie ein „Schlag ins Gesicht“. Bei der Begründung, dass es an Personal fehlt, habe sie auch entsprechende Aufrufe vermisst, um das Problem zu lösen.

Bewährte Kräfte fehlen

Bürgermeister Josef Herdner erläuterte allerdings, dass kurzfristig nach dem letzten Marathon verschiedene entscheidende Positionen im Vorstand plötzlich unbesetzt waren. Kurzfristig Ersatz, beispielsweise für die Organisatorin Juliane Güttsches zu finden, die ihre Arbeit im Rathaus Furtwangen beendet habe, sei nicht möglich, so Herdner. Für den Marathon 2024 müssten jetzt die Vorbereitungen anlaufen, was mit dem unvollständigen Team einfach nicht möglich sei. Auch grundsätzlich müsste sich der Verein und die Veranstaltung ganz neu aufstellen, erläuterte Herdner. Ein zusätzliches Problem für Mitglieder im Leitungsteam, gerade mit schulpflichtigen Kindern, sei der Termin am Ende der Sommerferien. Man werde die Teilnehmerzahlen, wie man sie vor Corona gehabt habe, nicht wieder erreichen. Für eine Kostendeckung benötige man aber mindestens 1600 Starter. Auf jeden Fall soll der Marathon 2025 wieder stattfinden.

Odin Jäger äußerte Zweifel, ob man wieder ein tragfähiges Team finden werde. Ehrenamtliche Helfer können so etwas fast nicht mehr leisten, sagt er. Andere Veranstaltungen haben hier bereits ein professionelles Team beauftragt.