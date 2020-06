71 000 Euro kostet der Rückbau, also der Abriss des Hauses Bahnhofstraße 6 in Furtwangen. Das Gelände wird als Parkfläche genutzt.

Kritik im Ausschuss

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates kritisierte die hohen Kosten, die, wie Bürgermeister Herdner erläuterte, den strengen Entsorgungsvorschriften geschuldet sind. Der Auftrag ging für 71 000 Euro an die Gütenbacher Firma Ensch.

Zustimmung zu Haus mit 35 Wohnungen

Gebilligt wurde das Bauvorhaben einer Bauträgergesellschaft in Schluchsee, die an der Salomon-Siedle-Straße ein Wohnhaus mit 35 Wohnungen bauen will. Derzeit läuft parallel zum Baugesuch ein Bebauungsplanverfahren.