Alle Register seines Könnens zog der Narrenclub Neukirch bei seinem Bunten Abend. Die Akteure glänzten mit tollen Sketchen, gelungenen Gags, gekonnter Musik und mitreißend-imposanten Tänze. Das Publikum in der ausverkauften Schwarzwaldhalle war vom Ideenreichtum rundweg begeistert. Zu Gast war auch der Narrenrat aus Gütenbach. So gab es denn auch immer wieder Seitenhiebe Richtung Nachbarort. Aufwendig und sehenswert waren die Kulissen und die eingespielten Videos, die bereits im Vorfeld schon viel Arbeit erforderten.

Zu Beginn klebte sich als Klima-Aktivist Stefan Kosakiewicz-Dorer auf der Bühne fest. Dort blieb er die ganze Zeit, während parallel ein Sketch zur Sendung „Wer weiß denn sowas“ mit Kai Pflaume (Dirk Hofmeier) aufgeführt wurde. Die Sportfreunde mit Kerstin (Bernd Dorer) und Tim Waldvogel (Benni Weis), die Feuerwehr mit Klaus Kammerer (Michael Schwär) und Sascha Rombach (Stefan Späth), der Schwarzwaldverein mit Dieter Kammerer (Marcel Scherzinger) und Manfred Rombach (Martin Zandomeni) traten im Wissen um typische Neukircher Fragen an. So stellte sich beispielsweise heraus, dass Furtwänglers in der Corona-Zeit wohl gemeinsam Silvester feierten, obwohl sie nach Außen den Anschein erweckten, dies getrennt zu machen. Für Publikumsfragen liefen Kameramann Mike Hübsch und Margarethe Weis (Dieter Kosakiewicz) durch die Halle.

Die zwölf Tänzer des Hexenballetts kamen abwechselnd auf die Bühne mit Liedern der Fünfzigerjahre bis heute – für jedes Jahrzehnt in ein anderes Outfit gewandet. Mit Kind, zwei Kästen Bier und jeder Menge Gepäck wollte Mike Hübsch, gespielt von Bernd Dorer, im Badeparadies eigentlich entspannen. Doch etwas überfordert nutzte er zum Windeln wechseln Stahlwolle und vergaß den Kleinen auch noch beim nach Hause gehen.

Ein weiterer großer Sketch drehte sich um den Balzer Herrgott. Aus dem aufwendig erstellten Baum schaute Marcel Scherzinger als gekreuzigter Jesus heraus. Der Baum war rege frequentiert. So erfuhr Albert Kammerer (Arnd Kimmig) von Finn Kaltenbach (Michael Schwär), dass er von ihm schon öfters in der Hauptstraße mit dem Bobbycar überholt wurde. Dessen Opa Gerhard Kaltenbach – hervorragend imitiert von Stefan Späth – berichtete, dass er zum Pilzsammeln durchaus mal eine Motorsäge benötige.

Den Narren entgeht nichts

Eine Pilssammlung der anderen Art zeigte Markus Reichenbach (Dirk Hofmeier): „Ganz giftig ist das alkoholfreie“. Der Pulvermichel (Mike Hübsch) war auf der Jagd nach einem Wolf, Doris Hug (Uwe Kosakiewicz) fing Schmetterlinge. Parallel dazu lief auf der Leinwand ein Originalvideo, in dem der städtische Gärtner im Kreisverkehr bei Regen Blumen goss. Martin Kaltenbach (Joachim Ganter) befragte den Baum, wer den größten Schlepper im Ort hat. Und jedes Mal war es einer vom Bäurle-Clan. Für die gelungenen Masken bei diesem Sketch sorgten Sieglinde Spiegelhalter und Tanja Dorer.

Das 75-jährige Jubiläum der Sportfreunde würdigte Stefan Kosakiewitz-Dorer als Heino in moderner Form, Marcel Scherzinger zeigte die neuesten Neukircher Verkaufsautomaten: einen Kuh-Automaten, einen Honig-Automaten und einen Automaten für Brennholz. Kreativ zeigten sich die Bänkelsänger Dieter Kosakiewicz, Dirk Hofmeier, Eric Rombach, Joachim Ganter und Stefan Kosakiewicz-Dorer bei ihrem Auftritt. Zum Abschlusstanz liefen unter der Leitung von Zirkusdompteurin Roswitha Schirmaier die Gardemitglieder der letzten 30 Jahre auf der Bühne zum Abschlusstanz auf.