von Brigitte Frank-Gauckler

Das erste Vereinsquartal 2020 begann vielversprechend – bis zum Lockdown. Bei der Jahreshauptversammlung des „Guckloch-Kommunales Kino Furtwangen“ im Kinosaal zeigten sich die Aktiven vorsichtig optimistisch, dass Filmvorführungen wieder stattfinden könnten.

Vorsichtig optimistisch zeigten sich die Kinomacher, dass ein Spielbetrieb im Herbst mit Hygienekonzept anlaufen könne. Bild: ktsdesign/stock.adobe.com | Bild: © ktsdesign - stock.adobe.com

Der Start ins Kinojahr 2020 war noch wie geplant, am 8. März musste nach dem Film zum Internationalen Frauentag das Programm eingestellt werden. Bis dahin jedoch zeigten die Kinomacher 13 Filme mit insgesamt 383 Besuchern, so Vorsitzender Günther Bäuerle in seinem Jahresbericht.

Im ersten Quartal des Jahres fanden auch im Altenheim St. Cyriak monatliche Filmvorstellungen statt, für mobile Bewohner einen willkommene Kurzweil. Im Sommer mit rückgängigen Coronazahlen stellte das Guckloch im August kurzfristig einen Open-Air-Filmabend auf die Beine, in einer lauen Sommernacht genossen mehr als 70 Zuschauer den Film „Der Junge muss an die frische Luft“.

Den Fördermitgliedern, die dem Verein die Treue halten, gebühre ein besonderer Dank wie auch der Stadt Furtwangen, die den Verein und die Einrichtung finanziell unterstützt und einen maßgeblichen Beitrag leiste, dass das kommunale Kino erhalten bleibe.

Kassierer Robert Hönl hatte weniger zu verbuchen, die Kassenlage ist gut, der größte Ausgabeposten, die Filmlizenzen, fiel fast völlig weg, Ausgaben für Versicherungen, Beiträge und Gebühren stiegen jedoch leicht an. Die gute Kassenlage ist Rückhalt für eine mögliche anstehende Digitalisierung der Kinos, das Filmangebot der Verleihfirmen richte sich immer mehr danach aus.

Doch dafür wäre eine schnelle Internetverbindung im Guckloch vonnöten. Kassenprüfer Rainer Lübbers bestätigte in schriftlicher Form eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands übernahm Bürgermeister Josef Herdner. Er dankte für das Engagement zur Bereicherung des kulturellen Lebens in Furtwangen und betonte die Bedeutung des Filmangebots im Altenheim. Man sei abhängig von Landesverordnungen und ob die Bestimmungen für die örtlichen Furtwanger Verhältnisse umsetzbar seien, erklärte Günther Bäuerle.