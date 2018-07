von Stefan Heimpel

Das traditionelle Floriansfest der Schönenbacher Feuerwehr zum Ferienbeginn war dieses Mal der passende Rahmen, um gleich zwei neue Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Schönenbach ihrer Bestimmung zu übergeben und zu weihen.

Gestartet war das Fest am Freitagabend mit dem beliebten Feierabend-Hock. Auch dieses Jahr war er gut besucht, der Heimfahrdienst wurde rege genutzt. Am Samstag ging es weiter mit dem Fest auf dem Betriebsgelände der Firma Braun und Heine, auch hier war der Besuch gut, vor allem Schönenbacher Bürger waren zu Gast.

Mit Löschwassertank

Vor dem Festgelände standen zwei geschmückte Feuerwehr-Fahrzeuge: das neue Löschfahrzeug für Schönenbach sowie ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW). Bisher hatte die Feuerwehr Schönenbach lediglich ein sogenanntes TSF, das mit einer Motorpumpe, Schläuchen und Atemschutzgeräten ausgerüstet war. Das neue Löschfahrzeug, ein MLF (mittleres Löschfahrzeug), dagegen hat eine umfangreiche Feuerwehr-Ausstattung und vor allem auch einen Löschwasser-Tank mit 1000 Litern.

Außerdem können die Feuerwehrleute bereits bei der Anfahrt im Fahrzeug die Atemschutzgeräte anlegen und sind damit beim Eintreffen sofort einsatzbereit, auch durch das verfügbare Wasser. Dazu erhält die Feuerwehr zusätzlich noch einen MTW, um die übrigen Feuerwehrleute an die Einsatzstellen zu bringen.

Optimale Ausrüstung

Abteilungskommandant Martin Miggler machte bei seiner Ansprache deutlich, dass für eine funktionierende und einsatzbereite Feuerwehr eine optimale Ausrüstung sehr wichtig sei. Nach umfangreichen Vorberatungen wurden nun diese beiden neuen Fahrzeuge beschafft. Dank der umfangreichen Ausstattung könne die Abteilung nun eine sichere und effiziente Arbeit verrichten. Damit sei dieser Tag ein großer Tag für die Feuerwehrabteilung Schönenbach.

Bus selbst umgebaut

Aber auch einiges an Arbeit steckt in diesen beiden Fahrzeugen, den mit viel Eigenleistung wurde ein gebrauchter VW-Bus selbst umgebaut. Sein Dank galt dem Bürgermeister, der Stadtverwaltung und der Feuerwehr Furtwangen, wobei hier der ehemalige Kommandant Manfred Hoch wesentlich an den Planungen beteiligt war. Und nicht zu vergessen die Mitglieder der Abteilung in dem speziell gebildeten Fahrzeug-Ausschuss.

Die Grüße der Stadt überbrachte Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Kern, da Bürgermeister Josef Herdner sich bereits im Urlaub befand. Wolfgang Kern erinnerte sich an die „glänzenden Augen“ der Schönenbacher Feuerwehrleute beim Eintreffen des neuen Fahrzeuges im April. Er hatte diesen wichtigen Moment im Video festgehalten, das er nun der Abteilung überreichte. Wolfgang Kern ging auch auf die Finanzierung der beiden Fahrzeuge ein, der Mannschaft-Transportwagen hatte 28 000 Euro gekostet, für dieses Fahrzeug gab es keine Zuschüsse. Das neue Löschfahrzeug kostete 226 000 Euro, hier gab es einen Zuschuss von 66 000 Euro vom Land, bei der Stadt verblieben damit 160 000 Euro.

Mitglieder engagiert

Insgesamt gab die Stadt damit fast 190 000 Euro für die beiden Fahrzeuge aus. Der Gemeinderat habe gern diesen wichtigen Beschaffungen zugestimmt, ebenso wie dem nächsten anstehenden Fahrzeug für die Abteilung Neukirch. Er würdigte vor allem, dass die aktiven Feuerwehrleute unzählige Stunden im Rahmen von Ausbildung und Einsätzen aufbringen, um Leben und Gesundheit sowie die materiellen Werte der Bürger zu schützen. Dieses ehrenamtliche Engagement sei sicher nicht selbstverständlich.

Ortsvorsteher Hansjörg Hall machte deutlich, dass die Teilorte einen wesentlichen Beitrag im Rahmen der Feuerwehr für die ganze Stadt leisten. Er erinnerte, dass die Beschaffung des neuen Fahrzeuges, eines „technischen Wunderwerks“, nur möglich war, weil man zuvor bereits eine neue, deutlich größere Garage errichtete.

Für Gesamtwehr nützlich

Und auch Gesamtkommandant Jochen Löffler freute sich über diese Neuanschaffungen, die damit der ganzen Feuerwehr Furtwangen zugutekomme. In Anwesenheit von Vertretern aller Furtwanger Abteilungen sowie Vertretern der benachbarten Feuerwehren aus Vöhrenbach und Gütenbach segnete dann Pfarrer Paul Demmelmair die neuen Fahrzeuge.

