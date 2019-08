Zwei junge Uhrmacher der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen eröffnen eine eigene Werkstatt und reparieren Uhren. Klingt nur nach einem Schritt auf der Karriereleiter? In diesem Fall steckt viel mehr dahinter. Denn dieses Wagnis findet nicht irgendwo statt und auch die Uhren sind nicht irgendwelche.

Unter den etwa 20 freien Mitarbeitern im Deutschen Uhrenmuseum gibt es immer wieder Uhrmacherschüler der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen. Zwei von ihnen, Oliver Hambel und Joshua Becker, haben ihre Ausbildung in diesem Jahr abgeschlossen. Gleich darauf haben sie ein neues berufliches Projekt in Angriff genommen: Sie eröffnen eine eigene Uhrmacherwerkstatt.

Historische Arbeitskultur

Doch es wird kein typisches Uhrengeschäft in irgendeiner Innenstadt sein. Für ihre Werkstatt haben sie einen besonderen Ort gefunden: Ihr Arbeitsplatz wird im Hessenpark bei Neu-Anspach stehen. In diesem Freilichtmuseum wird historische Bau-, Wohn- und Arbeitskultur aus Hessen anhand von Originalbauten gezeigt. Einen wichtigen Teil der Museumsarbeit nehmen die Handwerker vor Ort ein. Diese geben beispielsweise mit Kursangeboten oder an Aktionstagen einen Einblick in ihre Arbeitstechniken.

Anfrage der hessischen Uhrmacherschule

Doch wie kam es dazu? Die ersten Kontakte nach Hessen entstanden durch Oliver Hambel. Dieser besuchte – neben seiner Ausbildung – das Seminar zur Uhrmacherdrehmaschine an der hessischen Uhrmacherschule. Nach dem erfolgreichen Abschluss hatten die Verantwortlichen den Furtwanger Azubi angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könnte, ebenfalls Wissen zu vermitteln.

„Ich bot an, ein Seminar zum Schleifen von Drehmeißeln für die Uhrmacherdrehmaschine anzubieten. Man war von meiner Idee begeistert, und kurze Zeit später hielt ich das Seminar erfolgreich ab“, berichtet Hambel. Aufgrund des Umfangs holte er Joshua Becker mit ins Boot, sodass das Duo parallel zur Ausbildung in Furtwangen Seminare führte. „Wir waren bereits während unserer Ausbildung ein eingespieltes Team, nebenbei bauten wir in einer im Wohnzimmer eingerichteten Werkstatt die alte Furtwanger Schuluhr nach“, erinnert sich Hambel.

Duo füllt Lücke in der Sammlung

Doch die Seminare waren erst der Anfang. Die Verantwortlichen der hessischen Uhrmacherschule wollten die beiden für den Hessenpark gewinnen. Dort gebe es mit einem Goldschmied, einem Bürstenmacher sowie einem Bäcker bereits selbstständige Handwerker, doch ein Uhrmacher fehle noch in der Sammlung. „Also wurde uns angeboten, einen Raum im Gebäude der hessischen Uhrmacherschule zu mieten, um dort eine Uhrmacherwerkstatt zu eröffnen“, erklärt der ehemalige Auszubildende.

Fachwerkstatt für Großuhren

Gesagt, getan. Derzeit renovieren Hambel und Becker die Räumlichkeiten, in denen später ein Ladengeschäft eingerichtet werden soll, parallel konnten sie bereits ihren ersten Auftraggeber gewinnen: Ein lokaler Juwelier bringt den Uhrmachern Großuhrenaufträge zu Reparatur und Revision. Bewusst wolle man keine „Imitation eines Dorfjuweliers“ sein, sondern eine Fachwerkstatt für Großuhren mit Schwerpunkt auf historischen Zeitmessern.

„Während teure Schweizer Luxusmarken kaum Begeisterung bei uns auslösen, widmen wir uns mit umso größerer Begeisterung den Großuhren, also jedem Zeitmesser, den man nicht am Körper trägt“, erklären die Uhren-Experten.

Novum in der Seminarlandschaft

Nebenbei wollen sie auch die Seminartätigkeit wieder aufnehmen, um Kurse für die Uhrmacherei für interessierte Laien anzubieten – und dabei für ein Novum in der Seminarlandschaft sorgen. So wolle man nicht nur das Zerlegen und Reinigen von Armbanduhren thematisieren, sondern tiefer in die Materie gehen.

Geplant ist, sich Fachthemen wie dem Umgang mit der Uhrmacherdrehmaschine, der Anfertigung von Uhrenteilen und Werkzeugen und nicht zuletzt natürlich der Großuhrtechnik zu widmen.

„Auch unsere Arbeit im Deutschen Uhrenmuseum parallel zu unserer Ausbildung trug dazu bei, unser Wissen um die Großuhren zu erweitern und unsere Begeisterung für diese Uhren zu bestärken“, betonen die beiden Absolventen der Robert-Gerwig-Schule.