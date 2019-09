von Stefan Heimpel

Ein kleiner, aber immer noch recht aktiver Verein sind die Furtwanger Kleintierzüchter, wie in der Hauptversammlung deutlich wurde. Auch gute Zuchtergebnisse wurden verzeichnet.

Bewährte Zusammenarbeit

Bewährt habe sich die gute Zusammenarbeit mit den Kleintierzüchtern aus Vöhrenbach. So wird bereits seit einiger Zeit jedes Jahr im Sommer ein ganzer Tag im Sommerferienprogramm für Kinder aus Vöhrenbach ebenso wie aus Furtwangen angeboten. In diesem Jahr waren es 17 Kinder, die hier betreut wurden. Das gemeinsame Grillen kommt ebenso gut an wie der Spaß mit den Hasen.

Gemeinsam sind die Kleintierzüchter auch bei anderen Veranstaltungen aktiv, so unterstützten die Furtwanger Züchter den Vöhrenbacher Verein im vergangenen Jahr beim Stadtfest und auch beim Sommerfest am Musikpavillon. In Furtwangen in der Festhalle findet dann wieder gemeinsam jedes Jahr im Spätherbst die große Ausstellung statt.

Erfolgreich bei Landesschau

Oskar Albrecht vom Furtwanger Verein beteiligte sich erfolgreich an der Landesschau der Kaninchenzüchter. In diesem Jahr wird er im Dezember bei der deutschen Bundes-Kaninchenschau in Karlsruhe seine Tiere ausstellen.

Bestätigt wurden bei den Wahlen der Vorsitzende Josef Popp und Stellvertreterin Miriam Fecker sowie als Zuchtwart Oskar Albrecht.

Gemeinsame Ausstellung am 24. November

In diesem Jahr wird die Ausstellung der Kleintierzüchter aus Vöhrenbach und Furtwangen am Sonntag, 24. November, in der Furtwanger Festhalle stattfinden.

Angeregt wurde, für die Mitglieder einheitliche Sweatshirts mit Aufdruck zu beschaffen. Gerade bei Veranstaltungen wie dem Vöhrenbacher Stadtfest oder der Ausstellung in Furtwangen gebe es ein gutes Bild ab, wenn sich die Vereinsmitglieder in einem gemeinsamen Outfit präsentieren.