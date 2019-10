Zu einer Situationsanalyse weilte unlängst eine von Bürgermeister Josef Herdner angeführte Furtwanger Delegation im ukrainischen Wylkowe. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 war es auf Initiative von Karl Walter, Vorsitzender des Bayerischen Haus in Odessa, zu gegenseitigen Besuchen städtischer Repräsentanten gekommen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit der Situationsanalyse sei nun eine Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Donauquellstadt Furtwangen und der am Kilometer Null im ukrainischen Teil des Donaudelta gelegenen Stadt Wylkowe geschaffen worden.

Thema Tourismus und Energie

Eingehend diskutiert wurden auf mehreren Arbeitskonferenzen und Vor-Ort-Begehungen unter anderem Themen wie nachhaltiger Öko-Tourismus, umweltgerechte Energieversorgung, Optimierung der Brandbekämpfung sowie Gewinnung neuer Akteure und Vernetzung der gesellschaftlichen Ebenen in Wylkowe und Furtwangen. Letzteres liegt neben Herdner auch Hauptamtsleiter Marcel Schneider am Herzen.

„Eine Städtefreundschaft muss vor allem auf gesellschaftlicher Ebene gelebt werden“, ist sich Herdner sicher. „Hier kann insbesondere die Durchführung von Schüleraustauschprogrammen, wie sie für derartige Konstellationen entwickelt wurden, ein wichtiges verbindendes Element bilden“, ergänzte Schneider bei einer Konferenz mit städtischen Vertretern im Rathaus.

Feuerwehrkommandanten mit dabei

Ebenfalls mit Blick auf eine Intensivierung des gesellschaftlichen Austausches zwischen beiden Städten im Bereich der Feuerwehren waren auch die beiden Ortsfeuerwehrkommandanten Franz Kienzler (Rohrbach) und Reinhard Dotter (Linach) mit vor Ort. Ungeachtet der sprachlichen oder organisatorischen Verschiedenheiten kam es bei einer Begehung der Berufsfeuerwehrwache sofort zu einem regen, von gegenseitiger Anerkennung geprägten Austausch der Furtwanger Brandschutzexperten mit den ukrainischen Kameraden.

Während Furtwangen auf ein herausragendes ehrenamtliches Engagement von rund 150 Kameraden der Gesamtwehr Furtwangen stolz sein könne, wird die Brandbekämpfung in Wylkowe bei ungefähr gleicher Einwohnerzahl von 25 Kameraden vorgenommen. Entsprechend beeindruckt waren Kienzler und Dotter von den „unglaublich großen Leistungen“ der ukrainischen Kameraden und regten gemeinsame Übungen oder Unterstützung in Form von Gerätschaften und Kleidung an.

Ökostrom für den Kindergarten

Diplom-Ingenieur Felix Duffner wiederum war als Experte für regenerative Energieanlage mit angereist, um über die Realisierbarkeit eines Solarprojektes zu befinden, welches als „Leuchtturmprojekt“ dienen und eine nachhaltige Wirkung entfalten soll. Der Erzeugung des Strombedarfs des städtischen Kindergartens durch eine Solaranlage gab Duffner bei dessen Besichtigung auf Anhieb gute Chancen. „Diese könnte kurzfristig umgesetzt werden“, zeigte sich Duffner überzeugt. Einen sehr interessanten, langfristig anzulegenden Prozess machte Duffner überdies in der Verwertung des im Donaudelta in Massen vorkommenden Schilf als Pellets aus.

Fahrt ins Donau-Delta

Bei einer Fahrt zum Kilometer Null stand das Thema Öko-Tourismus im Biosphärenreservat Donaudelta auf der Agenda. Herdner wies seinen Kollegen Mykola Dziadzin auf Kooperationen mit Tourismusverbänden im Schwarzwald hin, regte zugleich aber auch notwendige Aufwertungen im Bereich des Kilometer Null sowie an der Uferpromenade in der Stadt selbst an.

„Mit der gemeinsamen Situationsanalyse können wir erkennen, dass beide Städte nicht nur über die Donau miteinander verbunden sind, sondern, dass es sehr viel Potential gibt, die Menschen mit einer Zusammenarbeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen einander näher zu bringen und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen kommunalen Entwicklung zu leisten“, fasste Karl Walter als Initiator und Motor der Städtefreundschaft die erlebnisreichen Tage abschließend zusammen.

Gefördert wurde diese Maßnahme durch Mittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.